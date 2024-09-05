Кофе и котики: банки добавляют уюта своим офисам

«К концу 2026 года мы планируем значительно расширить число отделений, что позволит увеличить потенциальный охват банковскими услугами до 100 млн россиян и обновить три четверти отделений. Они станут еще более гостеприимными и уютными, в них появятся детские уголки, кулеры с водой и кофе-зоны, а также удобные диваны, где клиенты смогут отдохнуть. Офисы можно будет посещать и с домашними животными», — сказал топ-менеджер ВТБ.