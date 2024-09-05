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Published Сегодня, 12:57

Modified Сегодня, 12:59

Updated Сегодня, 12:59

Кофе и котики: банки добавляют уюта своим офисам

Кофе и котики: банки добавляют уюта своим офисам

5 сентября 2024, 12:57
Фото: ВТБ
Обновить три четверти отделений, сделать в них кофе-зоны и детские уголки, открыть двери офисов для домашних питомцев. О таких планах банка рассказал в рамках Восточного экономического форума член правления ВТБ Руслан Еременко.

«К концу 2026 года мы планируем значительно расширить число отделений, что позволит увеличить потенциальный охват банковскими услугами до 100 млн россиян и обновить три четверти отделений. Они станут еще более гостеприимными и уютными, в них появятся детские уголки, кулеры с водой и кофе-зоны, а также удобные диваны, где клиенты смогут отдохнуть. Офисы можно будет посещать и с домашними животными», — сказал топ-менеджер ВТБ.

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#Алёна Мальцева#ВТБ#Офисы#Банки#Домашние питомцы
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