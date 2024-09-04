Прогноз ВТБ: рост сбережений вдвое обгонит кредиты

В то же время рынок розничного кредитования постепенно «охлаждается». По итогам 8 месяцев общий объем кредитных продаж физлицам в России достиг 9,8 трлн рублей*, что на 5,4% ниже показателей 8 месяцев 2023 г. Всего в этом году, по оценке ВТБ, выдачи розничных кредитов в России составят 14,7 трлн рублей, что на 9,3% ниже итогов 2023 года.