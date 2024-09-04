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Прогноз ВТБ: рост сбережений вдвое обгонит кредиты

Прогноз ВТБ: рост сбережений вдвое обгонит кредиты

4 сентября 2024, 13:27
Фото: Изображение Midjourney
К концу года рублевый портфель сбережений физлиц увеличится на 10,8 трлн (+26% за год), до 51,9 трлн. Портфель розничных кредитов вырастет на 5,6 трлн рублей (+16%) — до 40,6 трлн. Таким образом, рынок сбережений почти в два раза обгонит по приросту рынок кредитования в России.

Прирост рублевого портфеля сбережений за первую половину текущего года уже обогнал рост портфеля розничного кредитования — 12% против 9,4%. Прирост рублевого портфеля сбережений составил 4,95 трлн против 3,31 трлн руб. кредитного портфеля физлиц.

В этом году рынок сбережений показывает рекордный рост за всю историю России. В первую очередь, на него влияет жесткая денежно-кредитная политика регулятора, которая выражается в росте ставок по депозитам и кредитам. По результатам 6 месяцев общерыночный рублевый портфель сбережений физлиц достиг 46,1 трлн, а во всех валютах — 49,8 трлн.

В то же время рынок розничного кредитования постепенно «охлаждается». По итогам 8 месяцев общий объем кредитных продаж физлицам в России достиг 9,8 трлн рублей*, что на 5,4% ниже показателей 8 месяцев 2023 г. Всего в этом году, по оценке ВТБ, выдачи розничных кредитов в России составят 14,7 трлн рублей, что на 9,3% ниже итогов 2023 года.

«Ставки по рублевым инструментам держатся на высоком уровне уже 9 месяцев и с каждым днем все больше усиливают интерес вкладчиков к депозитам и накопительным счетам, заставляя аккумулировать на них все больше средств. Ситуация может начать меняться только вслед за изменением ключевой ставки, но как минимум до конца года снижения доходности по накопительным продуктам мы не ожидаем. Сейчас вкладчики — это ядро клиентской базы банков, наиболее активный сегмент. Важно помнить, что по итогам этого года им придется впервые выплачивать налоги по полученной доходности, и этот факт важно учитывать в своих финансовых планах», — прокомментировал Георгий Горшков.

*Прогноз ВТБ на основе данных Frank RG, без учета POS-кредитования

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#Алёна Мальцева#Кредит#ВТБ#Финансы
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