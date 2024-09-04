Творог с помидорами или с приправами? Четыре необычных варианта завтрака

Posted Сегодня, 09:50
Published Сегодня, 09:50
Modified Сегодня, 09:50
Updated Сегодня, 09:50
Нет, хмели-сунели добавлять в творог всё же не нужно: достаточно разбавить вкус ванилью, семенами льна и чиа, кунжутом, корицей и другими подходящщими приправами.
Чтобы творог «впитал» в себя вкусовые добавки равномерно, желательно отправить его в блендер. Туда же добавить сливки и приправы и взбить. При желании можно сделать блюдо слоями: нижний слой творога смешать с ванилью, верхний — с семенами чиа. А посыпать всё можно корицей или разломанными кусочками печенья.
Этот вариант завтрака отлично подойдёт тем, кто сладкое не очень любит. Мелко нарезанные помидоры черри можно размять и добавить в них различную зелень и оливковое масло. Получившуюся массу можно посыпать солью и перцем, а затем всё вылить в творог.
Подсластить творог можно натуральным мёдом, а для разнообразия вкуса можно добавить горсть орехов. Для этого фундук и грецкие орехи нужно обжарить на сухой сковороде, а затем вместе с мёдом добавить в творог.
Об этом варианте употребления творога знают, наверное, все. Многие добавляют в молочный продукт варенье, однако полезнее есть творог со свежими фруктами и ягодами или же с сухофруктами.