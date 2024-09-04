Творог с помидорами или с приправами? Четыре необычных варианта завтрака

Чтобы творог «впитал» в себя вкусовые добавки равномерно, желательно отправить его в блендер. Туда же добавить сливки и приправы и взбить. При желании можно сделать блюдо слоями: нижний слой творога смешать с ванилью, верхний — с семенами чиа. А посыпать всё можно корицей или разломанными кусочками печенья.