Спроса нет: почему на афишных стендах в Белгороде нет объявлений о концертах?

В администрации рассказали, что афиши размещают по запросу организаторов концертов и мероприятий, но сейчас эти обращения просто отсутствуют. Мэрия не знает, есть ли ограничения на размещения на стендах новостей о мероприятиях во время режима КТО или ЧС.