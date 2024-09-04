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Published Сегодня, 06:22

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Updated Сегодня, 06:24

В Белгороде опустели афиши на улицах

Спроса нет: почему на афишных стендах в Белгороде нет объявлений о концертах?

4 сентября 2024, 06:22
Фото: bel.ru

В Белгороде опустели афиши на улицах

Афишные стенды в Белгороде опустели. Почему это произошло и связаны ли с этим режимы КТО и ЧС? Редакция Бел.Ру узнала у администрации города.

Недавно белгородцы заметили, что на стендах городских афиш в Белгороде нет объявлений о концертах и выступлениях. Мы обратились в мэрию города с официальным запросом, чтобы узнать, с чем связана пропажа.

В администрации рассказали, что афиши размещают по запросу организаторов концертов и мероприятий, но сейчас эти обращения просто отсутствуют. Мэрия не знает, есть ли ограничения на размещения на стендах новостей о мероприятиях во время режима КТО или ЧС.

Собственником афишных стендов в городе является ООО «Рекламное агентство „НИКА-Медиа““. Оно же их и обслуживает. Генеральным директором является Александр Кулабухов.

В 2023 году выручка компании составила 5,1 млн рублей, а чистая прибыль — 297 тыс. рублей, что на 240% больше, чем в 2022 году, когда выручка была 4 млн, а прибыль — 88 тыс. рублей.

Городские афиши в Белгороде опустели: мероприятия отменили или дело в чём-то другом?
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#Алёна Мальцева#Выручка#Концерты#Эксклюзив#Мэрия#Чистая прибыль#Белгород
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