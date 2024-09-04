Спроса нет: почему на афишных стендах в Белгороде нет объявлений о концертах?

Posted Сегодня, 06:22
Published Сегодня, 06:22
Modified Сегодня, 06:24
Updated Сегодня, 06:24
Недавно белгородцы заметили, что на стендах городских афиш в Белгороде нет объявлений о концертах и выступлениях. Мы обратились в мэрию города с официальным запросом, чтобы узнать, с чем связана пропажа.
В администрации рассказали, что афиши размещают по запросу организаторов концертов и мероприятий, но сейчас эти обращения просто отсутствуют. Мэрия не знает, есть ли ограничения на размещения на стендах новостей о мероприятиях во время режима КТО или ЧС.
Собственником афишных стендов в городе является ООО «Рекламное агентство „НИКА-Медиа““. Оно же их и обслуживает. Генеральным директором является Александр Кулабухов.
В 2023 году выручка компании составила 5,1 млн рублей, а чистая прибыль — 297 тыс. рублей, что на 240% больше, чем в 2022 году, когда выручка была 4 млн, а прибыль — 88 тыс. рублей.