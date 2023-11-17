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Книги

Юные белгородцы отчеканят монеты, а взрослые посетят книжный клуб: афиша выходных

17 ноября 2023, 06:01
Фото: 1MI
Книги
В эти выходные белгородцев ждёт множество различных мероприятий: дети попробуют стать кузнецами, подростки посмотрят кукольное представление, а взрослые горожане посетят книжный клуб и оперу. Подробнее о событиях 17, 18 и 19 ноября — в материале Бел.Ру.
Сюжет
Афиша

Пятница, 17 ноября

XI Шереметевские музыкальные ассамблеи

Где: Белгородская филармония.

Когда: 19:00.

Что будет: симфонический оркестр и академический хор исполнят произведения Сергея Рахманинова в честь празднования его 150-летия в этом году.

Стоимость: до 318 рублей.

Возрастное ограничение: 6+.

Лекция о творчестве Сергея Рахманинова

Где: Белгородская филармония.

Когда: 18:00.

Что будет: лектор-музыковед Наталья Гирявенко проведёт лекцию, посвящённую творчеству Сергея Рахманинова. Для тех, кто также пойдёт на «Шереметевские музыкальные ассамблеи» вход на лекцию будет бесплатным.

Стоимость: 300 рублей.

Возрастное ограничение: 6+.

Выставка «Родное, ушедшее»

Где: Белгородский художественный музей.

Когда: 15:00.

Что будет: в музее 17 ноября начнёт работать юбилейная выставка живописи А. П. Мамонтова «Родное, ушедшое». Посетить экспозицию можно до 17 января. Её открытие посвятили 95-летию автора.

Возрастное ограничение: 6+.

Лекция «Карл Легерфельд. Сотворивший легенду»

Где: фотогалерея имени В. А. Собровина.

Когда: 18:30.

Что будет: белгородцы познакомятся с творчеством и биографией модельера и фотографа Карла Лагерфельда.

Стоимость: от 100 рублей.

Возрастное ограничение: 16+.

Встречи книжного клуба «Самиздат»

Где: КЦ «Октябрь» в Центральном парке.

Когда: 19:00.

Что будет: участники книжного клуба собираются два раза в месяц, чтобы обсудить прочитанные книги. На этот раз участники обсудят «Вторую жизнь Уве» Фредерика Бакмана и «Что-то не так с Гэлвинами. Идеальная семья, разрушенная безумием» Роберта Колкера. Вход свободный

Стоимость: бесплатно.

Возрастное ограничение: 16+.

Фото со встречиФото со встречи
Фото со встречи
Фото: группа ВК "Самиздат. Книжный клуб"

Суббота, 18 ноября

Кукольное представление «Преступление и наказание»

Где: Белгородский театр кукол.

Когда: 16:00.

Что будет: подросткам на протяжении трёх дней — 16,17 и 18 ноября — будут показывать театральное представление по произведению Фёдора Достоевского «Преступление и наказание». В представлении будут использовать несколько систем кукол — теневые, тростевые и планшетные.

Стоимость: 240 рублей.

Возрастное ограничение: 16+.

«Токаев-квинтет»

Где: Белгородская филармония.

Когда: 17:00.

Что будет: квинтету исполняется 10 лет, в честь этого в филармонии состоится творческий вечер.

Стоимость: 240 рублей.

Возрастное ограничение: 6+.

Концерт в филармонии Концерт в филармонии
Концерт в филармонии
Фото: группа ВК "Белгородская филармония"

Воскресенье, 19 ноября

Экспериментальный спектакль «Классика в комиксах»

Где: Белгородская научная библиотека.

Когда: 12:00.

Что будет: в рамках семейного проекта «ARТчтение» учащиеся младшей группы театральной мастерской «Альтер Эго» выступят с новой постановкой. Юные актёры расскажут факты из истории комиксов и о пользе графических произведений.

Стоимость: бесплатно.

Возрастное ограничение: 0+.

Интерактивная программа «Огонь и сталь»

Где: исторический парк «Белгородская черта».

Когда: 12:00.

Что будет: детей и их родителей приглашают в кузницу, чтобы побольше узнать о ремесле и взять в руки молот. Белгородцы также смогут отчеканить монету, выпить чай у костра и выиграть сувенир.

Стоимость: от 500 до 1000 рублей.

Возрастное ограничение: 6+.

Исполнение опер «Под небом Италии»

Где: Белгородская филармония.

Когда: 17:00.

Что будет: солисты исполнят арии и ансамбли из опер Доницетти, Россини, Пуччини и Верди.

Возрастное ограничение: 6+.

АфишаАфиша
Афиша
Фото: группа ВК "Белгородская научная библиотека"
Новое прочтение: «Преступление и наказание» в кукольной версии покажут в Белгороде
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#Белгородская область#Афиша#Афиша выходного дня#Белгород#Александра Склярова
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