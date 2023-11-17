Юные белгородцы отчеканят монеты, а взрослые посетят книжный клуб: афиша выходных

Posted Сегодня, 06:01
Published Сегодня, 06:01
Modified Сегодня, 06:01
Updated Сегодня, 06:01
Где: Белгородская филармония.
Когда: 19:00.
Что будет: симфонический оркестр и академический хор исполнят произведения Сергея Рахманинова в честь празднования его 150-летия в этом году.
Стоимость: до 318 рублей.
Возрастное ограничение: 6+.
Где: Белгородская филармония.
Когда: 18:00.
Что будет: лектор-музыковед Наталья Гирявенко проведёт лекцию, посвящённую творчеству Сергея Рахманинова. Для тех, кто также пойдёт на «Шереметевские музыкальные ассамблеи» вход на лекцию будет бесплатным.
Стоимость: 300 рублей.
Возрастное ограничение: 6+.
Где: Белгородский художественный музей.
Когда: 15:00.
Что будет: в музее 17 ноября начнёт работать юбилейная выставка живописи А. П. Мамонтова «Родное, ушедшое». Посетить экспозицию можно до 17 января. Её открытие посвятили 95-летию автора.
Возрастное ограничение: 6+.
Где: фотогалерея имени В. А. Собровина.
Когда: 18:30.
Что будет: белгородцы познакомятся с творчеством и биографией модельера и фотографа Карла Лагерфельда.
Стоимость: от 100 рублей.
Возрастное ограничение: 16+.
Где: КЦ «Октябрь» в Центральном парке.
Когда: 19:00.
Что будет: участники книжного клуба собираются два раза в месяц, чтобы обсудить прочитанные книги. На этот раз участники обсудят «Вторую жизнь Уве» Фредерика Бакмана и «Что-то не так с Гэлвинами. Идеальная семья, разрушенная безумием» Роберта Колкера. Вход свободный
Стоимость: бесплатно.
Возрастное ограничение: 16+.
Где: Белгородский театр кукол.
Когда: 16:00.
Что будет: подросткам на протяжении трёх дней — 16,17 и 18 ноября — будут показывать театральное представление по произведению Фёдора Достоевского «Преступление и наказание». В представлении будут использовать несколько систем кукол — теневые, тростевые и планшетные.
Стоимость: 240 рублей.
Возрастное ограничение: 16+.
Где: Белгородская филармония.
Когда: 17:00.
Что будет: квинтету исполняется 10 лет, в честь этого в филармонии состоится творческий вечер.
Стоимость: 240 рублей.
Возрастное ограничение: 6+.
Где: Белгородская научная библиотека.
Когда: 12:00.
Что будет: в рамках семейного проекта «ARТчтение» учащиеся младшей группы театральной мастерской «Альтер Эго» выступят с новой постановкой. Юные актёры расскажут факты из истории комиксов и о пользе графических произведений.
Стоимость: бесплатно.
Возрастное ограничение: 0+.
Где: исторический парк «Белгородская черта».
Когда: 12:00.
Что будет: детей и их родителей приглашают в кузницу, чтобы побольше узнать о ремесле и взять в руки молот. Белгородцы также смогут отчеканить монету, выпить чай у костра и выиграть сувенир.
Стоимость: от 500 до 1000 рублей.
Возрастное ограничение: 6+.
Где: Белгородская филармония.
Когда: 17:00.
Что будет: солисты исполнят арии и ансамбли из опер Доницетти, Россини, Пуччини и Верди.
Возрастное ограничение: 6+.