Юные белгородцы отчеканят монеты, а взрослые посетят книжный клуб: афиша выходных

Что будет: участники книжного клуба собираются два раза в месяц, чтобы обсудить прочитанные книги. На этот раз участники обсудят «Вторую жизнь Уве» Фредерика Бакмана и «Что-то не так с Гэлвинами. Идеальная семья, разрушенная безумием» Роберта Колкера. Вход свободный