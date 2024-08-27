Городские афиши в Белгороде опустели: мероприятия отменили или дело в чём-то другом?

Posted Сегодня, 11:49
Published Сегодня, 11:49
Modified Сегодня, 11:49
Updated Сегодня, 11:49
Со стендов для афиш в Белгороде пропадают объявления о концертах и мероприятиях. Сейчас в городе на стендах у остановок по одному-два объявления, а иногда нет ни одного.
Пустые стенды горожане заметили и на Харьковской горе, и в центре города.
В онлайн-афишах ситуация немного лучше. Согласно данным сайта afisha.ru, ближайшее мероприятие в областной столице пройдёт 16 ноября — это балет «Лебединое озеро». Следующее общественное мероприятие — тоже балет, но уже «Щелкунчик», который запланирован перед Новым годом.
По данным другой онлайн-площадки — «Яндекс.Афиша», концертов в Белгороде не будет до 20 октября. В этот день выступят два артиста — исполнитель Radio Tapok и стендап-комик Роман Косицын. Следующее мероприятие ждёт белгородцев 29 ноября, а именно выступление певицы Славы.
Продажа билетов на представления в драмтеатре имени Щепкина идёт. Открыта продажа на сентябрь и октябрь. В Белгородской филармонии тоже есть выступления на август и сентябрь.
Редакция Бел.Ру отправила в мэрию запрос, чтобы выяснить с чем связана пропажа афиш.