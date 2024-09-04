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Две трети предпринимателей планируют расширять свой бизнес

Две трети предпринимателей планируют расширять свой бизнес

4 сентября 2024, 12:12
Фото: Изображение Midjourney
Две трети резидентов территорий опережающего развития (ТОР) на Дальнем Востоке планируют расширять свой бизнес. Среди нерезидентов такие намерения есть более чем у половины компаний. Таковы результаты исследования*, проведенного ВТБ среди представителей среднего и малого бизнеса Дальнего Востока.

По данным исследования большинство компаний среднего и малого бизнеса в дальневосточном регионе планируют расширять бизнес, оставаясь работать в своей отрасли. Об этом сообщили две трети участников исследования — резидентов ТОР и более половины предпринимателей, не имеющих этого статуса.

Треть компаний-«нерезидентов» планируют получить статус резидента ТОР в ближайшие годы. Основными преимуществами ТОР для развития бизнеса участники исследования считают налоговые льготы, доступ к инфраструктуре и дешевую землю. Среди недостатков называют большое количество отчетов, а также сроки согласования и работ по прокладке коммуникаций.

Около половины дальневосточных компаний вкладывают в развитие своего дела более 2 млн рублей в год, еще четверть — до 1 млн рублей. Две трети формируют подушку безопасности, у половины финансовые резервы превышают 2 млн рублей в год. На дополнительную поддержку банков в развитии бизнеса рассчитывают около 70% резидентов и 45% — нерезидентов ТОР. Большинство интересуют доступные кредиты и льготы на лизинг.

«На Дальнем Востоке нас выбрали финансовым партнером уже около 30% резидентов ТОР. Это более 600 предприятий среднего и малого бизнеса — резидентов ТОР и свободного порта Владивосток. Они вносят существенный вклад в развитие инвестиционного климата и экономики регионов, поэтому мы заинтересованы в их всесторонней поддержке. Мы не только предоставляем кредитные средства, но и помогаем своей экспертизой в реализации проектов», — отметил Руслан Еременко, член правления ВТБ.

· Исследование проведено в августе 2024 года среди компаний среднего и малого бизнеса, зарегистрированных в Дальневосточном федеральном округе. Темой стала заинтересованность в развитии бизнеса в рамках территории опережающего развития (ТОР). В исследовании приняли участие более 100 представителей СМБ, из которых 50% имеют статус резидентов ТОР.

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#Алёна Мальцева#Бизнес#ВТБ#МСП
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