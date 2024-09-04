Две трети предпринимателей планируют расширять свой бизнес

Около половины дальневосточных компаний вкладывают в развитие своего дела более 2 млн рублей в год, еще четверть — до 1 млн рублей. Две трети формируют подушку безопасности, у половины финансовые резервы превышают 2 млн рублей в год. На дополнительную поддержку банков в развитии бизнеса рассчитывают около 70% резидентов и 45% — нерезидентов ТОР. Большинство интересуют доступные кредиты и льготы на лизинг.