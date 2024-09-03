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Published Сегодня, 07:36

Modified Сегодня, 07:38

Updated Сегодня, 07:38

В Белгородской области ожидают трудности из-за обстрелов в отопительный сезон

Спасти подъезд: обстрелы ВСУ добавят проблем белгородцам в отопительный сезон

3 сентября 2024, 07:36
Фото: 1MI

В Белгородской области ожидают трудности из-за обстрелов в отопительный сезон

Работу выполнят, чтобы не допустить аварийной ситуации в случае повреждения системы в ходе обстрела. Поручение дал глава региона Вячеслав Гладков.
Сюжет
Жилье

По словам губернатора, ситуация в обстреливаемых муниципалитетах крайне сложная. В первую очередь речь идёт о Шебекинском округе.

За последние несколько дней объёмы разрушенного и повреждённого жилья резко увеличиваются. Постепенно достигаем уровня июня 2023 года. Понимаю, что начало отопительного сезона создаст нам дополнительный объём проблем, к которым мы должны подготовиться.
Вячеслав Гладков

Губернатор поручил взять на учёт собственников жилья с индивидуальным отоплением в приграничных муниципалитетах. В первую очередь Шебекинского округа, Белгородского района, Белгорода.

Мы должны иметь чёткое понимание, какое количество домов. Постоянно иметь связь с собственниками. Например, если собственники уехали, в отопительный сезон повреждена система, мы должны понимать, где ключ от квартиры: у соседей, родственников. Если родственников нет, значит, глава администрации предлагает под расписку взять ключ, чтобы спасти не только собственников, но и весь подъезд.
Вячеслав Гладков

Выполнить данную работу планируют на этой неделе.

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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Жилье#Отопительный сезон#Собственники#Белгород#Вячеслав Гладков#Обстрел#Аварийная ситуация#Приграничье
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