Спасти подъезд: обстрелы ВСУ добавят проблем белгородцам в отопительный сезон

Posted Сегодня, 07:36
Published Сегодня, 07:36
Modified Сегодня, 07:38
Updated Сегодня, 07:38
По словам губернатора, ситуация в обстреливаемых муниципалитетах крайне сложная. В первую очередь речь идёт о Шебекинском округе.
За последние несколько дней объёмы разрушенного и повреждённого жилья резко увеличиваются. Постепенно достигаем уровня июня 2023 года. Понимаю, что начало отопительного сезона создаст нам дополнительный объём проблем, к которым мы должны подготовиться.
Вячеслав Гладков
Губернатор поручил взять на учёт собственников жилья с индивидуальным отоплением в приграничных муниципалитетах. В первую очередь Шебекинского округа, Белгородского района, Белгорода.
Мы должны иметь чёткое понимание, какое количество домов. Постоянно иметь связь с собственниками. Например, если собственники уехали, в отопительный сезон повреждена система, мы должны понимать, где ключ от квартиры: у соседей, родственников. Если родственников нет, значит, глава администрации предлагает под расписку взять ключ, чтобы спасти не только собственников, но и весь подъезд.
Вячеслав Гладков
Выполнить данную работу планируют на этой неделе.