Более 20 стойленцев отмечены наградами в честь Дня шахтёра

Posted Сегодня, 09:37
Published Сегодня, 09:37
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Updated Сегодня, 09:43
Сотрудников цеха поздравили руководители предприятия и лидер первичной профсоюзной организации СГОКа. Музыкальным подарком для стойленских шахтеров стало выступление профессионального вокального ансамбля «Оазис».
«Шахтеров уважают за мужество, крепость духа и взаимовыручку. Эти качества присущи коллективу дренажной шахты СГОКа. Здесь каждый трудится на совесть и вносит весомый вклад в развитие предприятия. Наш сегодняшний праздник — ещё одна возможность поблагодарить людей, которые посвятили жизнь такой нужной профессии, отметить лучших!», — прокомментировал директор по персоналу дивизиона «Сырье» Иван Гуренков.
Основная задача дренажной шахты СГОКа — осушение карьера. Система главного водоотлива подразделения откачивает до 5 тысяч кубических метров воды в час, которая используется в производственном процессе и для хозяйственно-питьевого водоснабжения потребителей комбината. Длина сети подземных дренажных выработок составляет около 40 километров, глубина — более 200 метров.
О том, как прошел праздник в честь Дня шахтера, смотрите фоторепортаж на странице СГОКа в ВКонтакте.