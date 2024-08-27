Более 20 стойленцев отмечены наградами в честь Дня шахтёра

Основная задача дренажной шахты СГОКа — осушение карьера. Система главного водоотлива подразделения откачивает до 5 тысяч кубических метров воды в час, которая используется в производственном процессе и для хозяйственно-питьевого водоснабжения потребителей комбината. Длина сети подземных дренажных выработок составляет около 40 километров, глубина — более 200 метров.