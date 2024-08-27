bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:37

Published Сегодня, 09:37

Modified Сегодня, 09:43

Updated Сегодня, 09:43

День шахтёра

Более 20 стойленцев отмечены наградами в честь Дня шахтёра

27 августа 2024, 09:37
Фото: СГОК
День шахтёра
24 сотрудникам дренажной шахты Стойленского ГОКа вручили заслуженные награды в канун профессионального праздника — Дня шахтера. В торжественной обстановке стойленцев отметили областными, городскими и корпоративными наградами.

Сотрудников цеха поздравили руководители предприятия и лидер первичной профсоюзной организации СГОКа. Музыкальным подарком для стойленских шахтеров стало выступление профессионального вокального ансамбля «Оазис».

«Шахтеров уважают за мужество, крепость духа и взаимовыручку. Эти качества присущи коллективу дренажной шахты СГОКа. Здесь каждый трудится на совесть и вносит весомый вклад в развитие предприятия. Наш сегодняшний праздник — ещё одна возможность поблагодарить людей, которые посвятили жизнь такой нужной профессии, отметить лучших!», — прокомментировал директор по персоналу дивизиона «Сырье» Иван Гуренков.

Основная задача дренажной шахты СГОКа — осушение карьера. Система главного водоотлива подразделения откачивает до 5 тысяч кубических метров воды в час, которая используется в производственном процессе и для хозяйственно-питьевого водоснабжения потребителей комбината. Длина сети подземных дренажных выработок составляет около 40 километров, глубина — более 200 метров.

О том, как прошел праздник в честь Дня шахтера, смотрите фоторепортаж на странице СГОКа в ВКонтакте.

День шахтёраДень шахтёра
День шахтёраДень шахтёра
День шахтёраДень шахтёра
День шахтёра
Фото: СГОК, пресс-служба
Сотрудники СГОКа отправились в традиционный сплав по реке Оскол
Узнать подробнее
Читайте также:
На СГОКе 16 сотрудников отмечены премией «Наставник года Группы НЛМК»На СГОКе для контроля состояния зданий используют систему мобильных осмотровНа СГОКе стартовал конкурс на лучшую организацию рабочих мест
#Татьяна Лукащева#Город#Общество#Белгородская область#Новости Белгорода#Белгород
Подпишитесь
ВСУ пытаются прорваться в Белгородскую область? Что известно
Сегодня, 08:26
Сколько стоит собрать ребёнка в школу в 2024 году
Сегодня, 05:01
Новый дом и вторичка: на что белгородцы могут потратить деньги за утраченное жильё
Сегодня, 11:32
Вонь стоит, но всё в порядке? Качество воздуха проверили после жалоб белгородцев
Сегодня, 08:15
Как изменятся общественные пространства в Белгородской области? Смотрим проекты
Сегодня, 09:35
В Белгородской области с сегодняшнего дня ограничен въезд в ещё один населённый пункт
Сегодня, 06:23