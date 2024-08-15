Сотрудники СГОКа отправились в традиционный сплав по реке Оскол

Posted Сегодня, 09:12
Published Сегодня, 09:12
Modified Сегодня, 09:14
Updated Сегодня, 09:14
Более 20 стойленцев на байдарках, каяках и сап-досках преодолели 13-километровый маршрут от села Слоновка Новооскольского городского округа до села Новоивановка Волоконовского района.
Освоить технику гребли новичкам помогали опытные инструкторы одного из белгородских клубов сапсерфинга. По ходу сплава участники останавливались на отдых и перекус. В конечной точке маршрута — селе Новоивановка — стойленцы разбили палаточный лагерь. На следующий день посетили с экскурсией расположенный там памятник архитектуры 19 века — мельничный комплекс купца Баркова.
«За время похода участники совершенствуют не только свои туристические навыки, но и командное взаимодействие, а еще узнают новое о местных исторических и заповедных местах и получают положительный эмоциональный заряд», — комментирует специалист по спорту профсоюзного комитета СГОКа Елена Дергачева.
В этом году сотрудники комбината участвуют в соревнованиях по 15 видам спорта, различных семейных соревнованиях и турнирах. Впереди у стойленских спортсменов состязания по перетягиванию каната и футбольный турнир.
В сентябре сотрудников Стойленского ГОКа ждут фестиваль по рыбалке, сдача нормативов ГТО, соревнования по дартсу и шашкам. Далее спортивный сезон продолжат шахматы, двоеборье, бадминтон и армрестлинг. По традиции итоги спортивного года подведут в декабре.