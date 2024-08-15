Сотрудники СГОКа отправились в традиционный сплав по реке Оскол

Стойленский ГОК (входит в Группу НЛМК) в рамках программы по укреплению здоровья сотрудников и поддержке здорового образа жизни организовал для самых активных из них сплав по реке Оскол. В этом году мероприятие приурочили ко Дню физкультурника.