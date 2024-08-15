Альфа-Банк в Белгороде открыл четвертый офис

Уже привычные для Белгорода phygital-офисы полностью изменили представление о том, как должен выглядеть современный банк. В них нет привычных стоек, компьютеров, проводов, тонны бумаг и даже электронной очереди. Уютные и стильные офисы Альфа-Банк имеют свободную планировку и напоминают уютные кафе. Уже на входе банк мгновенно «узнаёт» клиента в лицо, а сотрудники получают всю информацию, чтобы ему помочь.