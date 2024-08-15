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Published Сегодня, 16:24

Modified Сегодня, 16:26

Updated Сегодня, 16:26

Альфа-Банк в Белгороде открыл четвертый офис

Альфа-Банк в Белгороде открыл четвертый офис

15 августа 2024, 16:24
Фото: Пресс-служба АО «Альфа-Банк»
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Четвертый офис Альфа-Банка открыл свои двери в торгово-развлекательном центре «РИО» рядом с аэропортом и автовокзалом.
Сюжет
Ипотека

Уже привычные для Белгорода phygital-офисы полностью изменили представление о том, как должен выглядеть современный банк. В них нет привычных стоек, компьютеров, проводов, тонны бумаг и даже электронной очереди. Уютные и стильные офисы Альфа-Банк имеют свободную планировку и напоминают уютные кафе. Уже на входе банк мгновенно «узнаёт» клиента в лицо, а сотрудники получают всю информацию, чтобы ему помочь.

При этом Альфа-Банк понимает и разделяет потребности клиентов разных возрастных групп. Для активной молодежи есть опция online заказа и последующей доставки банковских карт курьерами в любое удобное место, при этом более консервативных клиентов, которым важно личное общение, с радостью примут в ближайшем офисе банка.

«Открытие современного офиса Альфа-Банка в северной части Белгорода сделает банковские услуги доступными для большего количества наших действующих и потенциальных клиентов. Офис в ТЦ „РИО“ — универсальный, а это значит, что он будет полезен и для клиентов-юридических лиц. Для жителей предлагаем Дебетовую карту с кешбеком до 5%, детские карты с родительским контролем и подсказками для развития финансовой грамотности, выгодная ипотека, в том числе, с господдержкой для специалистов IT, и многие другие банковские продукты стали доступнее для белгородцев. А выбрать оптимальный продукт и узнать все о выгодах, которые предлагает Альфа-Банк, помогут наши профессиональные менеджеры», — отметил Региональный управляющий Альфа-Банка в Белгородской области Николай Лушницкий.
Региональный управляющий Альфа-Банка в Белгородской области Николай ЛушницкийРегиональный управляющий Альфа-Банка в Белгородской области Николай Лушницкий
Региональный управляющий Альфа-Банка в Белгородской области Николай Лушницкий
Фото: Пресс-служба АО «Альфа-Банк»

Офис расположен по адресу: пр-кт Б.Хмельницкого, д. 164 ТЦ «РИО» первый этаж

Время работы: пн. — пт.: 10:00–19:00

Подробнее о продуктах и сервисах на официальном сайте и в сообществах в социальных сетях: ВКонтакте и Telegram.

* phygital — от английского physical и digital, сочетание цифровых и физических каналов.

Реклама. АО «АЛЬФА-БАНК», Erid: LjN8K12sc

Альфа-Банк открыл ещё один офис будущего в Белгороде
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#Алёна Мальцева#Ипотека#Финансовая грамотность#Карты#Белгород#Банковские услуги
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