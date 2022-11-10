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Альфа-Банк снизил ставку по семейной ипотеке до 5%

Сегодня, 07:45
Банк снизил ставку до 5% по ипотеке с господдержкой для семей с детьми.

Кроме того, банк снизил ставки по другим ипотечным кредитам с господдержкой — до 6% на новостройки и до 4% на ипотеку для IT.

Чтобы получить интересную ставку, кредит на льготную ипотеку важно оформить до 30 ноября.

Альфа-Банк крупнейший универсальный частный банк в России. На протяжении 30 лет занимает ведущие позиции во всех сегментах банковского бизнеса. Клиентская база составляет более 1 млн корпоративных клиентов и 22 млн физических лиц.

Альфа-Банк развивается по модели phygital, сочетая цифровые инновации с эффективной сетью физического присутствия, которая насчитывает 510 офисов в Москве и регионах России, 900 городов с курьерской доставкой и 27 900 своих и партнерских банкоматов.

По итогам 2021 года, согласно финансовой отчетности (МСФО), совокупные активы Банковской группы «Альфа-Банк», включая ABH Financial, АО «Альфа-Банк» и дочерние финансовые компании, составили $75,9 млрд, совокупный кредитный портфель — $52,0 млрд, акционерный капитал — $10,6 млрд. Чистая прибыль – $1,6 млрд.

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