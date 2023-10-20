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Published Сегодня, 12:18

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Updated Сегодня, 12:20

Альфа-Банк открыл первый phygital-офис

Альфа-Банк открыл первый phygital-офис в городе Губкин

20 октября 2023, 12:18
Фото: АО "АЛЬФА-БАНК"
Альфа-Банк открыл первый phygital-офис
Реклама. АО «АЛЬФА-БАНК» . erid: LjN8KQqEM
В рамках развития сети Альфа-Банк открывает офисы в формате phygital* в новых городах.

Новый офис расположен в центре города по адресу: Кирова, д. 53. Свободная планировка напоминает больше коворкинг, чем классическое отделение банка, клиенты располагаются в удобных мягких креслах за круглыми столиками. Здесь нет стоек, стационарных компьютеров, проводов и громоздких принтеров. О том, что это Альфа-Банк напоминает только вывеска над входом и значки на костюмах сотрудников. Стильный, современный офис буквально наполнен светом и воздухом, а профессиональные сотрудники готовы решить любые финансовые вопросы.

«Открытие офиса стало событием в Губкине. Мы становимся ближе к клиентам — теперь все сложные вопросы можно решить, обратившись к нашим сотрудникам. Ждем всех в новом современном офисе, в котором органично совмещаются цифровые сервисы и приятное общение с профессиональными сотрудниками. Для жителей Губкина теперь доступны самые популярные наши продукты — бесплатная Альфа-карта с кэшбэком и легендарная бесплатная кредитная карта 365 дней без процентов. Для предпринимателей комфортные условия по обслуживанию бизнеса и кредитные предложения»,
— рассказал Региональный Управляющий Альфа-Банка в Белгороде Лушницкий Николай.

* phygital — от английского physical и digital, сочетание цифровых и физических каналов.

Альфа-Банк открыл первый phygital-офисАльфа-Банк открыл первый phygital-офис
Альфа-Банк открыл первый phygital-офисАльфа-Банк открыл первый phygital-офис
Альфа-Банк открыл первый phygital-офисАльфа-Банк открыл первый phygital-офис
Альфа-Банк открыл первый phygital-офис
Фото: АО "АЛЬФА-БАНК"
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