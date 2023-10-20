Альфа-Банк открыл первый phygital-офис в городе Губкин

Posted Сегодня, 12:18
Published Сегодня, 12:18
Modified Сегодня, 12:20
Updated Сегодня, 12:20
Новый офис расположен в центре города по адресу: Кирова, д. 53. Свободная планировка напоминает больше коворкинг, чем классическое отделение банка, клиенты располагаются в удобных мягких креслах за круглыми столиками. Здесь нет стоек, стационарных компьютеров, проводов и громоздких принтеров. О том, что это Альфа-Банк напоминает только вывеска над входом и значки на костюмах сотрудников. Стильный, современный офис буквально наполнен светом и воздухом, а профессиональные сотрудники готовы решить любые финансовые вопросы.
«Открытие офиса стало событием в Губкине. Мы становимся ближе к клиентам — теперь все сложные вопросы можно решить, обратившись к нашим сотрудникам. Ждем всех в новом современном офисе, в котором органично совмещаются цифровые сервисы и приятное общение с профессиональными сотрудниками. Для жителей Губкина теперь доступны самые популярные наши продукты — бесплатная Альфа-карта с кэшбэком и легендарная бесплатная кредитная карта 365 дней без процентов. Для предпринимателей комфортные условия по обслуживанию бизнеса и кредитные предложения»,
— рассказал Региональный Управляющий Альфа-Банка в Белгороде Лушницкий Николай.
* phygital — от английского physical и digital, сочетание цифровых и физических каналов.