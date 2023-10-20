Альфа-Банк открыл первый phygital-офис в городе Губкин

Новый офис расположен в центре города по адресу: Кирова, д. 53. Свободная планировка напоминает больше коворкинг, чем классическое отделение банка, клиенты располагаются в удобных мягких креслах за круглыми столиками. Здесь нет стоек, стационарных компьютеров, проводов и громоздких принтеров. О том, что это Альфа-Банк напоминает только вывеска над входом и значки на костюмах сотрудников. Стильный, современный офис буквально наполнен светом и воздухом, а профессиональные сотрудники готовы решить любые финансовые вопросы.