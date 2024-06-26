Альфа-Банк открыл ещё один офис будущего в Белгороде

Новый офис расположен недалеко от центра города по адресу: ул. Попова 12. Современные офисы Альфа-Банка полностью меняют представление о том, как должно выглядеть отделение. Здесь нет стоек, стационарных компьютеров, проводов и громоздких принтеров. О том, что это Альфа-Банк, напоминает только вывеска над входом и значки на костюмах сотрудников. Офисы нового поколения имеют свободную планировку и напоминают уютные кафе или коворкинг.