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Альфа-Банк открыл ещё один офис будущего в Белгороде

Альфа-Банк открыл ещё один офис будущего в Белгороде

26 июня 2024, 09:16
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В рамках развития сети Альфа-Банк открывает офисы в формате phygital* в городах.

Новый офис расположен недалеко от центра города по адресу: ул. Попова 12. Современные офисы Альфа-Банка полностью меняют представление о том, как должно выглядеть отделение. Здесь нет стоек, стационарных компьютеров, проводов и громоздких принтеров. О том, что это Альфа-Банк, напоминает только вывеска над входом и значки на костюмах сотрудников. Офисы нового поколения имеют свободную планировку и напоминают уютные кафе или коворкинг.

«Мы уверены, что появление еще одного офиса Альфа-Банка в городе повысит качество и обеспечит доступность финансовых услуг для населения. Жители Белгорода уже оценили современные банковские технологии, сервис и высокие стандарты обслуживания, отличающие наш банк. Как и в других отделениях, здесь собраны все услуги, предлагаемые банком как для физических лиц, так и юридических. Клиенты смогут оформить бесплатную Альфа-карту с кэшбэком 5% на категории: супермаркеты, АЗС, кафе и рестораны, дом и ремонт, и 1% на остальные покупки. А выбрать оптимальный продукт или подходящие условия кредитования помогут наши профессиональные менеджеры», — рассказал Региональный Управляющий Альфа-Банка в Белгороде Николай Лушницкий.

Адрес офиса: ул. Попова, д. 12.

Время работы: пн. — пт: 09:00 — 20:00, сб: 10:00 — 18:00 — вс: выходной.

* Phygital — от английского physical и digital, сочетание цифровых и физических каналов.

Альфа-Банк крупнейший универсальный частный банк в России. На протяжении 30 лет занимает ведущие позиции во всех сегментах банковского бизнеса. Клиентская база составляет более 1 млн корпоративных клиентов и 22 млн физических лиц.

Альфа-Банк развивается по модели phygital, сочетая цифровые инновации с эффективной сетью физического присутствия, которая насчитывает 510 офисов в Москве и регионах России, 900 городов с курьерской доставкой и 27 900 своих и партнерских банкоматов.

По итогам 2021 года, согласно финансовой отчетности (МСФО), совокупные активы Банковской группы «Альфа-Банк», включая ABH Financial, АО «Альфа-Банк» и дочерние финансовые компании, составили $75,9 млрд, совокупный кредитный портфель — $52,0 млрд, акционерный капитал — $10,6 млрд. Чистая прибыль — $1,6 млрд.

Генеральная лицензия Банка России № 1326 от 16 января 2015 г.

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#Алёна Мальцева#Кредитование#Белгород#Phygital
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