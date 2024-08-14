Пока россияне «богатеют», средние суммы микрозаймов тоже растут

Во втором квартале 2024 года реальные доходы россиян при возросшем уровне занятости увеличились на 9,6% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Это самое высокое значение с 2013 года, когда была изменена методика расчётов. Также Всемирный банк отнёс Россию к странам с высоким уровнем доходов, опираясь не на зарплаты, а на ВВП на душу населения (14 250 долларов в 2023 году).