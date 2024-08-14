Пока россияне «богатеют», средние суммы микрозаймов тоже растут

Posted Сегодня, 10:28
Published Сегодня, 10:28
Modified Сегодня, 10:28
Updated Сегодня, 10:28
Во втором квартале 2024 года реальные доходы россиян при возросшем уровне занятости увеличились на 9,6% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Это самое высокое значение с 2013 года, когда была изменена методика расчётов. Также Всемирный банк отнёс Россию к странам с высоким уровнем доходов, опираясь не на зарплаты, а на ВВП на душу населения (14 250 долларов в 2023 году).
В то же время стало известно, что в первом полугодии 2024 года средний размер запрашиваемого микрозайма вырос на 55% по сравнению с аналогичным периодом, достигнув 30 800 рублей. Величина одобренного микрозайма также увеличилась на 17% — до 22 100 рублей.
Уровень заработков и прочих доходов растёт, однако параллельно увеличивается задолженность (а следовательно, и ежемесячные выплаты) по кредитам и займам. Иногда это происходит со скоростью опережения в некоторых регионах. Сегодня сложно представить себе крупную покупку без привлечения заёмных средств.
Желаете купить новый автомобиль? Придётся потратить 3,57 млн рублей — такова средняя цена новой машины в июле 2024 года по данным портала «Авто.ру Оценка». Если нет лишних денег, то остаётся обратить взор на подержанные автомобили — их средняя стоимость в июле 2024 года составила 2,1 млн рублей.
Ипотечный кредит может существенно ударить по бюджету семьи. Если по льготной ипотеке с государственной поддержкой ежемесячный платёж за стандартную двушку в среднем в городе-миллионнике составлял около 35 тысяч рублей, то на рыночных условиях, по данным журналистов, он возрастает до 113,5 тысячи рублей.
Рост индекса задолженности не случаен. В прошлом году эта тенденция была заметна не менее чётко. Особенно отличились бедные регионы — Тыва и Калмыкия.
Кроме того, из-за проблем с платежами в Китае и дополнительных издержек на обход санкций стоимость импорта постоянно растёт, а российский рубль вновь начал падение. Недавно доллар впервые с конца мая 2024 года поднялся выше 93 рублей. За последние шесть рабочих дней рубль ослаб на 7,5%, с пиковым падением до 10%. Также рубль дешевеет относительно китайского юаня, в валюте которого осуществляется расчёт с китайскими поставщиками. Юань стабильно укрепляется с 1 августа.
Ни один импортёр не будет продавать товары с убытком. Рост цен на большинство импортных товаров на величину падения рубля (то есть примерно 10%) к осени станет неизбежным. Следовательно, спрос на микрозаймы и другие кредитные продукты будет возрастать, загоняя людей всё глубже в долговую яму.