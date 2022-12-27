С июля по сентябрь 2022 года жители области получили в банках кредиты на общую сумму около 40,8 млрд рублей. Это на 13% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В то же время это в полтора раза больше, чем во втором квартале текущего года.
Четверть от общего объёма выданных в регионе потребительских ссуд составляли ипотечные кредиты — 10 млрд рублей. Остальные средства белгородцы брали на прочие нужды, в том числе автокредиты.
Банк России установил на первый квартал 2023 года для банков с универсальной лицензией и микрофинансовых организаций значения макропруденциальных лимитов по необеспеченным потребительским кредитам (займам). Эта мера призвана ограничить рост закредитованности граждан в результате дестимулирования кредитования заёмщиков с высокой долговой нагрузкой и искусственного удлинения срока кредитов.
Екатерина Демина, начальник юридического отдела Отделения Белгород Банка России.
Стоит отметить, что в третьем квартале 2022 года бизнесу было выдано кредитов на 73,6 млрд рублей. Объём кредитования МСП с июля по сентябрь текущего года увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 10% — до 18 млрд рублей.