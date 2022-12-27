Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

На что брали кредиты жители Белгородской области в 2022 году?

Сегодня, 11:44
Фото: 1MI

С июля по сентябрь 2022 года белгородцы взяли в кредит 40,8 млрд рублей

Информацию о кредитах «Бел.Ру» предоставили в Отделении Белгород Банка России. Подробнее — в нашем материале.

С июля по сентябрь 2022 года жители области получили в банках кредиты на общую сумму около 40,8 млрд рублей. Это на 13% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В то же время это в полтора раза больше, чем во втором квартале текущего года.

Четверть от общего объёма выданных в регионе потребительских ссуд составляли ипотечные кредиты — 10 млрд рублей. Остальные средства белгородцы брали на прочие нужды, в том числе автокредиты.

Банк России установил на первый квартал 2023 года для банков с универсальной лицензией и микрофинансовых организаций значения макропруденциальных лимитов по необеспеченным потребительским кредитам (займам). Эта мера призвана ограничить рост закредитованности граждан в результате дестимулирования кредитования заёмщиков с высокой долговой нагрузкой и искусственного удлинения срока кредитов.
Екатерина Демина, начальник юридического отдела Отделения Белгород Банка России.

Стоит отметить, что в третьем квартале 2022 года бизнесу было выдано кредитов на 73,6 млрд рублей. Объём кредитования МСП с июля по сентябрь текущего года увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 10% — до 18 млрд рублей.

Читайте также:
Только 12% белгородских семей могут позволить себе покупку недорогого авто в кредитСтарооскольский округ для погашения дефицита бюджета берёт в кредит 350 млн рублейБелгородец поверил «сотруднику ЦБ» и лишился взятых в кредит 6,9 млн рублей
#Алина Харина#Экономика#Эксклюзив#Белгородская область#Отделение Белгород Банка России#Кредиты#Потребительские кредиты
Подпишитесь
Стройные и пушистые: топ самых красивых ёлок Белгородской области
Сегодня, 11:17
Утренний рейс городского поезда в Белгороде продлят до Крейды
Сегодня, 08:34
Очевидцы рассказали телевизионщикам с НТВ об обстреле под Белгородом
Сегодня, 08:18
Подполковник ВДВ из Белгородской области погиб в ходе боёв на Украине
Сегодня, 09:30
С 1 января в Белгородской агломерации автобусы будут ездить по 132 маршрутам
Сегодня, 07:51
На следующий этап конкурса на пост мэра Белгорода прошли все три кандидата
Сегодня, 10:10