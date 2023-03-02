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Published Сегодня, 06:33

Modified Сегодня, 06:39

Updated Сегодня, 06:39

Белгородцы стали чаще брать автомобили в кредит

2 марта 2023, 06:33
Фото: 1MI
Белгородская область вошла в тридцатку регионов-лидеров, где выросла выдача автокредитов. Так, январский показатель по сравнению с декабрьским увеличился на 20,8%, следует из статистики Национального бюро кредитных историй.

В Национальном бюро кредитных историй (НБКИ) составили таблицу 30 регионов-лидеров, где увеличились показатели выдачи автокредитов. Белгородская область заняла 28-е место. В регионе за январь текущего года выдали 551 кредит на авто. Показатель вырос на 20,8% в сравнении с декабрём 2022 года.

В топ-30 вошла и соседняя Воронежская область. В рейтинге она расположилась выше — 14-е место. В регионе за первый месяц года оформили 1014 кредитов (+5,2%).

За первый месяц 2023 года количество выданных кредитов на покупку автомобилей в России увеличилось на 8,8% по сравнению с декабрём. Всего в январе россияне оформили 52,5 тыс. кредитов. Однако этот показатель меньше, чем в январе 2022 года — тогда было оформлено 63,3 тыс. автокредитов.

Только 12% белгородских семей могут позволить себе покупку недорогого авто в кредит
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#Ольга Аксёнова#Автокредит#Национальное бюро кредитных историй#Автомобили#Общество#Белгородская область
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