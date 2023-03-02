Белгородцы стали чаще брать автомобили в кредит

За первый месяц 2023 года количество выданных кредитов на покупку автомобилей в России увеличилось на 8,8% по сравнению с декабрём. Всего в январе россияне оформили 52,5 тыс. кредитов. Однако этот показатель меньше, чем в январе 2022 года — тогда было оформлено 63,3 тыс. автокредитов.