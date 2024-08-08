Эксперты выяснили, хотят ли жители ЦФО общий семейный бюджет?

Большинство хотели бы включить в состав «финансовой семьи» супругов (64%), родителей (55%) и детей (41%) или других близких родственников (50%). Ряд респондентов готовы включить в эту группу близких друзей (44%), коллег по работе (14%), бизнес-партнеров (5%), знакомых в сфере услуг (1%) или помощников по хозяйству (2%).