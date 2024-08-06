Искусственный интеллект проконсультирует сотрудников по кадровым вопросам

Posted Сегодня, 12:11
Published Сегодня, 12:11
Modified Сегодня, 12:13
Updated Сегодня, 12:13
Новый бот под названием «МегаКоллега» (16+) владеет знаниями по 150 темам, среди которых — кадровый учёт, программы мотивации и вознаграждения, административная поддержка, корпоративная культура и другие вопросы. Виртуальный помощник знает все внутрикорпоративные процессы и рассказывает, на каком ресурсе можно получить необходимые данные, при этом не даёт персонифицированных ответов и не владеет чувствительной информацией
Внедрению системы предшествовала большая подготовительная работа. Тестовая версия бота-консультанта на базе генеративной нейросети ChatGPT была запущена в апреле этого года. На первом этапе искусственный интеллект мог ответить лишь на базовые вопросы о заказе справок и переходе на дистанционную работу. По мере роста популярности и увеличения количества запросов от сотрудников компании бот обучался и смог расширить свои компетенции до 15 тем из области HR. Кроме того, время подготовки ответов на вопросы сократилось с 12 до 4 секунд. Самыми популярными стали темы, связанные с летним сезоном: сотрудники интересовались, как и в какой период они могут оформить отпуск и сколько осталось дней для отдыха.
С начала запуска виртуального консультанта специалисты МегаФона составляли рейтинг вопросов, анализировали лайки и дизлайки, которыми персонал оценивал точность и корректность ответов. Специально сформированная фокус-группа проводила тестирование, помогая усовершенствовать бота и обучать его новым темам. Оказалось, что интересы сотрудников не ограничиваются вопросами кадрового делопроизводства. Поэтому специалисты центра компетенций оператора по большим языковым моделям вместе с коллегами по управлению персоналом разработали и внедрили новую версию бота.
До внедрения робота в работу с персоналом специалисты отвечали более чем на 500 кадровых вопросов в день — это почти 150 тысяч за год. После внедрения «МегаКоллеги» каждый из 22 тысяч сотрудников может задать вопрос чат-боту даже в нерабочее время и сразу получить ответ.
«МегаФон стремится создать комфортные условия для работы, внедрить передовые технологии в операционную и административную деятельность. Наш опыт работы с big data и машинным обучением применяется для решения большого числа внутренних задач. Планируем продолжать развитие чат-бота, добавлять в его библиотеку знаний новые темы и сделать так, чтобы все сотрудники МегаФона подружились с „МегаКоллегой“», — говорит директор по корпоративному развитию и управлению персоналом Роман Ермоленко.