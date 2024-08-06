Искусственный интеллект проконсультирует сотрудников по кадровым вопросам

Внедрению системы предшествовала большая подготовительная работа. Тестовая версия бота-консультанта на базе генеративной нейросети ChatGPT была запущена в апреле этого года. На первом этапе искусственный интеллект мог ответить лишь на базовые вопросы о заказе справок и переходе на дистанционную работу. По мере роста популярности и увеличения количества запросов от сотрудников компании бот обучался и смог расширить свои компетенции до 15 тем из области HR. Кроме того, время подготовки ответов на вопросы сократилось с 12 до 4 секунд. Самыми популярными стали темы, связанные с летним сезоном: сотрудники интересовались, как и в какой период они могут оформить отпуск и сколько осталось дней для отдыха.