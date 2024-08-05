Стало известно, какую премьеру увидят белгородцы в новом театральном сезоне

Актёры Белгородской драмы приступили к репетициям спектакля по роману Пушкина

Артисты уже начали знакомиться со сценарием спектакля. Всего на подготовку выделено чуть более месяца. Покажут спектакль по произведению Пушкина в драмтеатре Белгорода, отметили в Telegram-канале «Щепкинцы».