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Posted Сегодня, 13:32

Published Сегодня, 13:32

Modified Сегодня, 13:32

Updated Сегодня, 13:32

Читка сценария

Стало известно, какую премьеру увидят белгородцы в новом театральном сезоне

5 августа 2024, 13:32
Фото: Telegram-канал «Щепкинцы»
Читка сценария

Актёры Белгородской драмы приступили к репетициям спектакля по роману Пушкина

Артисты уже начали знакомиться со сценарием спектакля. Всего на подготовку выделено чуть более месяца. Покажут спектакль по произведению Пушкина в драмтеатре Белгорода, отметили в Telegram-канале «Щепкинцы».

В сентябре в Белгородском государственном академическом драматическом театре имени М. С. Щепкина состоится премьера спектакля «Капитанская дочка» по историческому роману Александра Сергеевича Пушкина.

В драмтеатре уже стартовали репетиции. 5 августа артисты в первый раз встретились для читки сценария.

Режиссёром выступил Алексей Доронин, уже известный белгородцам по «Катерине Измайловой» и «Госпоже министерше». Спектакль реализуют благодаря гранту, который предоставили в рамках федерального проекта «Творческие люди» нацпроекта «Культура».

Напомним, что известный писатель и поэт был связан с Белгородской областью. Кроме того, в регионе проживают семь полных тёзок Пушкина.

Не только предки: как поэт Пушкин связан с Белгородской областью?
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