Стало известно, какую премьеру увидят белгородцы в новом театральном сезоне

Posted Сегодня, 13:32
Published Сегодня, 13:32
Modified Сегодня, 13:32
Updated Сегодня, 13:32
В сентябре в Белгородском государственном академическом драматическом театре имени М. С. Щепкина состоится премьера спектакля «Капитанская дочка» по историческому роману Александра Сергеевича Пушкина.
В драмтеатре уже стартовали репетиции. 5 августа артисты в первый раз встретились для читки сценария.
Режиссёром выступил Алексей Доронин, уже известный белгородцам по «Катерине Измайловой» и «Госпоже министерше». Спектакль реализуют благодаря гранту, который предоставили в рамках федерального проекта «Творческие люди» нацпроекта «Культура».
Напомним, что известный писатель и поэт был связан с Белгородской областью. Кроме того, в регионе проживают семь полных тёзок Пушкина.