Он их не писал: автором каких стихов ошибочно считают Пушкина?

Предпоследнее произведение может принадлежать Пушкину, а может не иметь к нему абсолютно никакого отношения. История с ним довольно запутанна, поскольку ранее сообщалось, что данное стихотворение нашли в архивах автора. Правда это или нет, исследователи определить пока не могут, однако мотивы произведения и правда похожи на пушкинские.