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Published Сегодня, 12:40

Modified Сегодня, 12:42

Updated Сегодня, 12:42

Памятник Александру Пушкину

Он их не писал: автором каких стихов ошибочно считают Пушкина?

4 июня 2024, 12:40
Фото: 1MI
Памятник Александру Пушкину

В Сети Пушкину приписывают авторство чужих стихотворений

Близится День рождения известного автора Александра Сергеевича Пушкина. Уже в этот четверг, 6 июня, со дня его появления на свет исполнится 225 лет. Пушкин написал множество знаковых произведений, однако есть и те, которые ошибочно приписали к его детищам. Где не его творение, читайте в тексте.

Первое стихотворение

Первое стихотворение, которое в интернете ошибочно приписали к творчеству Александра Пушкина, начинается как «Мы пальцами показывать не будем». Оно отличается достаточно резкими словами, что приятно удивило некоторых читателей.

На деле же данное стихотворное произведение не имеет никакого отношения к Пушкину: автором представленного ниже четверостишья является бард Евгений Агранович. Ранее мужчина прославился созданием песен «Ах, Одесса, жемчужина у моря».

Второе стихотворение

Ещё одно поэтическое произведение, которое напоминает читателям пушкинское произведение «Клеветникам России», ошибочно приписывают Александру Сергеевичу.

Но данную ошибку понять можно: оно не только настроением похоже на произведение русского поэта, но и называется абсолютно идентично. Однако его автором всё же является Владимир Веров, который своим произведением хотел продолжить разговор, начатый Пушкиным в 1831 году.

Третье стихотворение

Поэтическое произведение под названием «Так называемой галицкой элите» тоже неоднократно приписывали к творчеству Пушкина. Но и тут оказалась ошибка: автором является наш современник — Елена Лаврентьева, которая написала стих в 2003-м году.

Четвёртое стихотворение

Предпоследнее произведение может принадлежать Пушкину, а может не иметь к нему абсолютно никакого отношения. История с ним довольно запутанна, поскольку ранее сообщалось, что данное стихотворение нашли в архивах автора. Правда это или нет, исследователи определить пока не могут, однако мотивы произведения и правда похожи на пушкинские.

Другие же любители поэзии утверждают, что стих вообще написал Фет. Очевидно, пока нет точного ответа, каждый может придерживаться своей точки зрения.

Пятое стихотворение

Последнее стихотворение и вовсе долгое время усердно приписывали к творчеству русского поэта и драматурга. О том, что произведение под названием «Кокетка» написал Александр Пушкин, утверждал старший научный сотрудник Государственного исторического музея. Он уверял, что стихотворение просто не было ранее опубликовано.

Однако ложь раскрыть удалось достаточно просто: оказалось, что это произведение в 1828-м году было опубликовал в газете «Северная пчела». А его автором оказался не Пушкин, а Владимир Панаев — поэт и родственник Державина.

От «пропаганды» Пушкина до ареста: История любви к русской культуре Татьяны Кузьмич
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