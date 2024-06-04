Он их не писал: автором каких стихов ошибочно считают Пушкина?

Posted Сегодня, 12:40
Published Сегодня, 12:40
Modified Сегодня, 12:42
Updated Сегодня, 12:42
Первое стихотворение, которое в интернете ошибочно приписали к творчеству Александра Пушкина, начинается как «Мы пальцами показывать не будем». Оно отличается достаточно резкими словами, что приятно удивило некоторых читателей.
На деле же данное стихотворное произведение не имеет никакого отношения к Пушкину: автором представленного ниже четверостишья является бард Евгений Агранович. Ранее мужчина прославился созданием песен «Ах, Одесса, жемчужина у моря».
Ещё одно поэтическое произведение, которое напоминает читателям пушкинское произведение «Клеветникам России», ошибочно приписывают Александру Сергеевичу.
Но данную ошибку понять можно: оно не только настроением похоже на произведение русского поэта, но и называется абсолютно идентично. Однако его автором всё же является Владимир Веров, который своим произведением хотел продолжить разговор, начатый Пушкиным в 1831 году.
Поэтическое произведение под названием «Так называемой галицкой элите» тоже неоднократно приписывали к творчеству Пушкина. Но и тут оказалась ошибка: автором является наш современник — Елена Лаврентьева, которая написала стих в 2003-м году.
Предпоследнее произведение может принадлежать Пушкину, а может не иметь к нему абсолютно никакого отношения. История с ним довольно запутанна, поскольку ранее сообщалось, что данное стихотворение нашли в архивах автора. Правда это или нет, исследователи определить пока не могут, однако мотивы произведения и правда похожи на пушкинские.
Другие же любители поэзии утверждают, что стих вообще написал Фет. Очевидно, пока нет точного ответа, каждый может придерживаться своей точки зрения.
Последнее стихотворение и вовсе долгое время усердно приписывали к творчеству русского поэта и драматурга. О том, что произведение под названием «Кокетка» написал Александр Пушкин, утверждал старший научный сотрудник Государственного исторического музея. Он уверял, что стихотворение просто не было ранее опубликовано.
Однако ложь раскрыть удалось достаточно просто: оказалось, что это произведение в 1828-м году было опубликовал в газете «Северная пчела». А его автором оказался не Пушкин, а Владимир Панаев — поэт и родственник Державина.