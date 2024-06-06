В Белгородской области насчитали семь полных тёзок Александра Сергеевича Пушкина

Posted Сегодня, 13:24
Published Сегодня, 13:24
Modified Сегодня, 13:26
Updated Сегодня, 13:26
Среди мальчиков имя Александр достаточно популярно — оно занимает второе место среди всех мужских имён, которыми белгородцы называют новорождённых. Всего с 1926 года в Белгородской области зарегистрировали почти 98 тысяч мальчиков с именем Александр. Ещё около 30 тысяч девочек назвали Александрой.
Но в регионе встречалось и редкое сочетание. Семеро мальчиков, зарегистрированных в Белгородской области, получили имя Александр Сергеевич Пушкин. Один из них родился в 1947 году в Алексеевском округе, другие два в 1969-м и 1985-м в Старооскольском округе, ещё двое — в 1983-м и 1997-м в Губкинском округе и двое в 2000-м и 2016-м в Белгороде.
Напомним, что русский классик Александр Пушкин родился 6 июня — в этом году отмечается его 225-летие.