В Белгородской области насчитали семь полных тёзок Александра Сергеевича Пушкина

Но в регионе встречалось и редкое сочетание. Семеро мальчиков, зарегистрированных в Белгородской области, получили имя Александр Сергеевич Пушкин. Один из них родился в 1947 году в Алексеевском округе, другие два в 1969-м и 1985-м в Старооскольском округе, ещё двое — в 1983-м и 1997-м в Губкинском округе и двое в 2000-м и 2016-м в Белгороде.