От «пропаганды» Пушкина до домашнего ареста: история любви к русской культуре Татьяны

Татьяна Александровна ощущает на себе большую ответственность, но вместе с тем не боится идти вперед, делать большое дело и помогать людям решать их проблемы. Женщина равняется на главу государства и чувствует себя частью команды правительства России. «Мы же теперь в Российской Федерации, и у нас очень мудрый лидер, очень созидательный человек, это Владимир Владимирович Путин. И все мы, кто сегодня стоит на руководящих местах, все же воспринимаем себя членами его команды, реализуя задачи президента, правительства», — с гордостью и уважением говорит женщина.