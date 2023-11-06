От «пропаганды» Пушкина до домашнего ареста: история любви к русской культуре Татьяны

Posted Сегодня, 09:54
Published Сегодня, 09:54
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Updated Сегодня, 09:54
За свою любовь к русскому языку и литературе Татьяна Кузьмич (оперативный псевдоним — «Цветаева») была обвинена в шпионаже и на протяжении полутора лет находилась под домашним арестом.
Основными моментами своей профессиональной и общественной деятельности как составляющими пути домой, в Россию, Татьяна Александровна поделилась в интервью Александру Малькевичу, российскому журналисту, работающему в новых регионах нашей страны, для проекта «Путь домой».
О героине
Педагогический стаж Татьяны Александровны Кузьмич (часто фамилию женщины произносят как Ку́зьмич, но правильно Кузьми́ч) в качестве преподавателя русского языка и литературы берет свое начало с 1988 года.
После выхода из декретного отпуска в 1995 году женщина стала замечать изменения в образовательной системе Украины. Большая часть школ в Херсоне перешла на украинский язык, где русская литература шла под курсом «Зарубежной» или «Мировой литературы». Дальше эта ситуация только усугублялась, часы уроков русского языка также сокращались.
Татьяна Александровна как настоящий мастер своего дела, ценитель русского языка и литературы не смогла принять новые правила игры и стала находить иные способы взаимодействия с русским словом. В 2003 году женщина возглавила общественную организацию «Русская национальная община „Русичъ“», где проводила мероприятия для детей, педагогов и всех, кто «любит, помнит, чтит славянскую культуру», организовывала поездки по «Золотому кольцу, в Санкт-Петербург».
Обыск, арест, электронный браслет
Активная общественная деятельность не оставила себя без внимания. Татьяна Кузьмич говорит, что после 2014 года за ней стали усиленно следить, узнавать, куда она направляется, и беседовали после поездок.
Подозрения нарастали, и в августе 2020 года к Татьяне Александровне пришли с ордером на обыск и выдвинули обвинение в государственной измене. «Обыск длился шесть часов у меня. Забрали меня, и полтора месяца я находилась в СИЗО, — рассказывает Татьяна Александровна. — В начале октября я вышла под залог, но с браслетом! Не гранатовым…»
Полтора года «российская шпионка» находилась под домашнем арестом, «скрашенным» судебными заседаниями с периодичность в полтора-два месяца, и 24 февраля 2022 года, в день начала СВО, должно было пройти очередное, но не состоялось. С приходом российских войск в Херсон Татьяна Кузьмич избавилась от браслета, с этого момента у женщины буквально началась новая жизнь.
Приведение «в чувство» системы образования Херсонской области
В начале июня 2022 года Татьяна Александровна Кузьмич была назначена начальником департамента образования и науки Херсонской области и начала активно заниматься своими обязанностями. А с конца августа 2022 года Татьяна Александровна работала заместителем министра образования и науки Херсонской области.
Новая должность — новый этап
Несколькими месяцами позже, 8 декабря 2022 года Татьяна Кузьмич была назначена вице-губернатором Херсонской области по работе с эвакуированными людьми.
ПОСЕЛОК НЕБУГ /Краснодарский край/, 19 января. /ТАСС/. Жителей Херсонской области, вынуждено покинувших регион, принимают 75 субъектов Российской Федерации. Об этом ТАСС сообщила замглавы региона Татьяна Кузьмич.
Татьяна Александровна ощущает на себе большую ответственность, но вместе с тем не боится идти вперед, делать большое дело и помогать людям решать их проблемы. Женщина равняется на главу государства и чувствует себя частью команды правительства России. «Мы же теперь в Российской Федерации, и у нас очень мудрый лидер, очень созидательный человек, это Владимир Владимирович Путин. И все мы, кто сегодня стоит на руководящих местах, все же воспринимаем себя членами его команды, реализуя задачи президента, правительства», — с гордостью и уважением говорит женщина.
Взгляд в прошлое и бессменная «пропаганда» Пушкина
Татьяна Кузьмич всегда отличалась активной общественной деятельностью, она человек просвещения, который привык «мыслить на русском языке», но одновременно с этим любит и «украинскую культуру». «В 2016 году в противовес всему, что происходило, мы вместе с коллегой, доктором педагогических наук, которая по специальности украинист, основали общество, посвященное Григорию Саввичу Сковороде! Это лишний раз доказывает, что мы не экстремисты, что мы не против дружбы между украинским и русским народом, — делится Татьяна Александровна.
*Григорий Саввич Сковорода (1722–1794) — русский и украинский философ, внесший значительный вклад в восточнославянскую культуру.
Более того, в целях сохранения культурных славянских ценностей Татьяна Кузьмич продолжает «пропаганду» Пушкина. Так, в июне 2023 года в Геническе по ее инициативе впервые после освобождения Херсонской области состоялся конкурс «Пушкинская красавица».
Путь домой глазами Татьяны Александровны Кузьмич
«Для меня путь домой — это возвращение в те времена, из которых мы самое лучшее должны будем восстановить: все то лучшее, что было в Советском Союзе, плюс нужные, необходимые инновации, без них сегодня никуда, но на основе того хорошего, что было, — своей истории, культуры», — выражает Татьяна Александровна личный взгляд на путь домой.
Биография Татьяны Кузьмич наполнена не только интересными событиями, но и чередой трудностей. Однако женщина смотрела на все по-филосовски и справилась, сейчас она продолжает строить мирную жизнь в родном регионе с верой в лучшее будущее.