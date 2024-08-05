Серебро для Мирры и пять тысячных для Ноа Лайлза: как прошёл девятый день Олимпиады

Posted Сегодня, 13:28
Published Сегодня, 13:28
Modified Сегодня, 13:48
Updated Сегодня, 13:48
Сегодня главным событием для нас был, конечно, финал в парном разряде у женщин, где за золото играли наши Мирра Андреева и Диана Шнайдер с Сарой Эррани и Ясмин Паолини из Италии. И начало было замечательным — первый сет наши девушки выиграли 6:2. А вот затем не хватило опыта, все же им 17 и 20 лет соответственно. Они испугались сами себя, своей силы, не поверили, что всё может быть так легко. И дали соперницам, которые гораздо опытнее (37 и 28 лет) опомниться и прийти в себя, забрав второй сет.
В итоге судьбу матча решил тай-брейк, где чуть удачливее были соперницы. Наши девушки завоевали серебро, первое для России на этой Олимпиаде. А ведь до начала турнира никто не поверил бы в такое. Сейчас же очевидно, что возникла сильная пара, которая может стать великой и повторить достижения соперниц (та же Сара Эррани сегодня оформила карьерный «золотой шлем», ну, а о соперницах по полуфиналу я писал ранее), если сами девушки решат дальше вместе выступать. А сейчас хочется сказать им огромное спасибо за подаренные эмоции и прекрасный результат!
Добился карьерного «Золотого шлема» и Новак Джокович, выигравший наконец олимпийском золото и окончательно доказавший, что он величайший теннисист в истории.
В теннисе настольном всё стабильно — золото у китайцев, вот только швед Трулс Морегард приложил все усилия, чтобы это было не так — уже в 1/32 финала он выбил лидера мирового рейтинга Ван Чунциня, а в финале оказал серьезное сопротивление Чжэньдун Фаню. Но на большее его не хватило. А вот в бадминтоне китайцы золото уступили… представителям Тайваня. Мне вот интересно — в медальном зачёте, который публикуется в китайских изданиях, эту медаль учтена отдельно или нет?
В спортивной гимнастике начались финалы на отдельных снарядах. У женщин прекратилось всевластие американок — золото на разновысоких брусьях уехало в Алжир усилиями Кайлии Немур. У мужчин на кольцах золото выиграл китаец Ян Лю, а в опорный прыжке — филиппинец Карлос Юло.
В плавании сегодня был последний день соревнований в бассейне — были разыграны 4 комплекта наград. В заплыве на 50 м вольным стилем у женщин победила Сара Сьестрем, уверенно опередившая австралийку и китаянку. 1500 м у мужчин с мировым рекордом выиграл Бобби Финк из США, уверенно опередив и итальянца Палтиньери, и ирландца Виффена. А вот в мужской эстафете 4 по 100 м случилась сенсация. Победу одержала сборная Китая благодаря плывшему последним феноменальному Пан Чжанле, для которого это золото стало вторым. Разговоры о китайском допинге получат новый импульс. В итоге перед последним заплывом — женской эстафетой 4 по 100 м США и Австралия имели по 7 золотых медалей в плавании. Вопрос о победе по данному показателю должен был решиться в очном споре. И тут австралиек подвело отсутствие сильной брассистки — золото осталось за сборной США.
В лёгкой атлетике все было поначалу очень спокойно. В метании молота Итан Катцберг в первой же попытке зашвырнул снаряд за 84 метра, чего ему и хватило для победы. В прыжках в высоту Ярослава Могучих не испытала сопротивления вовсе — лишь одна из соперниц взяла высоту в 2 метра, но с третьей попытки. Таким образом ей хватило взятых с первой попытки 2 м для победы. Забег на 100 м у мужчин завершился победой Ноа Лайлза, как и прогнозировалось, вот только его преимущество над ямайцем Кишейном Томпсоном составило 0,005 с и с трудом рассматривается даже на фотофинише!
В волейболе завершилась групповая стадия у женщин. Италия легко обыграла Турцию, а США — Францию. Даже невероятная игра Тияны Бошкович не помогла Сербии уйти от поражения в игре с Китаем. Польские волейболистки, проиграв бразильянкам первую партию, выдали сверхупорную вторую, уступив ее со счетом 38:36! На третью партию сил не осталось, и бразильские волейболистки довели дело до победы. В итоге сформировались следующие четвертьфиналы: Италия — Доминиканская Республика, США — Польша, Италия — Сербия, Китай — Турция.
В фехтовании также был разыграны последние награды. Очередное золото взяла сборная Японии, теперь в командном турнире рапиристов (компенсация за дзюдо, видимо). В стрельбе из лука очередное золото вместе с бронзой ушло в Южную Корею, а вот в стрельбе по тарелочкам (скит) у женщин золото выиграла представительница Чили.
Следует сказать два слова о конном спорте. Недавно в командном турнире Изабель Верт выиграла свою 8-ю золотую медаль, причём она выигрывает медали на седьмой Олимпиаде (!). Подобного не делал никто. Однако стать десятикратной олимпийской чемпионкой у неё сегодня не вышло — она уступила подруге по команде и осталась второй.
В медальном зачёте по общему числу медалей лидирует все та же сборная США — у них уже 71 медаль. Китайцы вышли на второе место, выиграв уже 45 наград, а у хозяев-французов 43 медали. В общем здесь с первой тройкой всё более или менее ясно. В зачёте по золоту ситуация интереснее. Первое место с 19 наградами делят Китай и США (у них в активе в этот день ещё золото в гольфе и групповой шоссейной гонке у женщин), а третье место с 12 наградами высшей пробы — Франция и Австралия. Здесь намечается интересная борьба на этих двух уровнях, причём за 3-е место может и Великобритания побороться.
То ли ещё будет!
На свою третью Олимпиаду в 2008 году в Пекине каноист Максим Опалев приехал уже к концу карьеры. Он был на тот момент 13-кратным чемпионом мира, но золото Игр ему так и не покорилось — в Сиднее был вторым, в Афинах третьим. И оба раза всё происходило одинаково — бешеный рывок со старта, а затем к концу дистанции силы уходили, а вместе с ними и золото.
На Игры в Пекин Максим отбирался тяжело. Проиграл национальный отбор на дистанции 1000 м Николаю Липкину, но всё же выиграл у него же на 500 м. Для этого пришлось разработать новую тактику — спокойный, медленный старт, а затем рывок на последних 200 м. Это сработало.
И вот заплыв в Пекине. Максим начинает медленно, зато белорусский спортсмен резко отрывается от всех. Уже казалось, что его не догнать. Но Опалев следовал плану, разработанному совместно с тренером Владимиром Марченко, — и после 300 метров начинает рывок, догоняет соперников, обходит их и выигрывает золото с отрывом почти в корпус! Комментатор Дмитрий Губерниев кричал так, будто выиграл золото сам, как и российские болельщики, которые были перед экранами.
А сам Максим сказал после финиша, что наконец-то «обвенчался» со своей невестой — Олимпиадой.