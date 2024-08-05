Серебро для Мирры и пять тысячных для Ноа Лайлза: как прошёл девятый день Олимпиады

На свою третью Олимпиаду в 2008 году в Пекине каноист Максим Опалев приехал уже к концу карьеры. Он был на тот момент 13-кратным чемпионом мира, но золото Игр ему так и не покорилось — в Сиднее был вторым, в Афинах третьим. И оба раза всё происходило одинаково — бешеный рывок со старта, а затем к концу дистанции силы уходили, а вместе с ними и золото.



На Игры в Пекин Максим отбирался тяжело. Проиграл национальный отбор на дистанции 1000 м Николаю Липкину, но всё же выиграл у него же на 500 м. Для этого пришлось разработать новую тактику — спокойный, медленный старт, а затем рывок на последних 200 м. Это сработало.



И вот заплыв в Пекине. Максим начинает медленно, зато белорусский спортсмен резко отрывается от всех. Уже казалось, что его не догнать. Но Опалев следовал плану, разработанному совместно с тренером Владимиром Марченко, — и после 300 метров начинает рывок, догоняет соперников, обходит их и выигрывает золото с отрывом почти в корпус! Комментатор Дмитрий Губерниев кричал так, будто выиграл золото сам, как и российские болельщики, которые были перед экранами.



А сам Максим сказал после финиша, что наконец-то «обвенчался» со своей невестой — Олимпиадой.