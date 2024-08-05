Аналитики: в этом году выдачи автокредитов достигнут рекордных 2,3-2,4 трлн рублей

По оценке экспертов объем продаж автокредитов в этом году на 55% превысит результат прошлого года, когда они достигли 1,5 трлн рублей. Рынок мог бы расти еще активнее, но из-за ужесточения риск-политики ЦБ РФ немного «охладится» от своего стартового потенциала.