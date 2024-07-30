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Published Сегодня, 08:05

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Зимовочный комплекс «Восток»

Российские учёные первыми изучат озеро, миллионы лет скрытое подо льдом

30 июля 2024, 08:05
Фото: сайт Арктического и антарктического научно-исследовательского института
Зимовочный комплекс «Восток»
Директор Арктического и антарктического научно-исследовательского института Александр Макаров рассказал изданию РИА «Новости» о планах по изучению озера Восток в Антарктиде. Кроме того, на официальном сайте можно «прогуляться» по их зимовочному комплексу в VR-режиме.

Проникнуть в подледниковое озеро в Антарктиде, не нарушив его экосистему, российские учёные смогут благодаря новым разработанным ими технологиям. Исследователи на протяжении нескольких десятилетий размышляли над тем, как аккуратно изучить озеро и его донные отложения, и теперь придумали, как это сделать.

В начале текущего года в центральной части Антарктиды учёные установили новый зимовочный комплекс полярной станции «Восток» на 15 человек, которая принадлежит России. Именно в этой станции планируется проводить все исследования по изучению подледникового озера Восток. Прогуляться по ней может каждый в виртуальном режиме.

Всего научная программа будет длиться около 18 лет: на каждый из трёх этапов потратят примерно по шесть лет. Директор института Макаров отметил, что главной задачей их исследования станет проникновение в водоём, который миллионы лет был скрыт под льдом Антарктиды — это исследование проведут впервые по всему миру.

Добавим, что озеро Восток является крупнейшим подледниковым водоёмом. Открыли его вблизи станции, в честь которой озеро и получило своё название. Глубина скрытого миллионы лет подо льдом озера Восток составляет четыре километра. В настоящее время этот водоём — самое малоизученное место на земле, поскольку проникали под его лёд только однажды: в 2012 году.

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#Александра Склярова#Наука#КЦ
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