Российские учёные первыми изучат озеро, миллионы лет скрытое подо льдом

Posted Сегодня, 08:05
Published Сегодня, 08:05
Modified Сегодня, 08:07
Updated Сегодня, 08:07
Проникнуть в подледниковое озеро в Антарктиде, не нарушив его экосистему, российские учёные смогут благодаря новым разработанным ими технологиям. Исследователи на протяжении нескольких десятилетий размышляли над тем, как аккуратно изучить озеро и его донные отложения, и теперь придумали, как это сделать.
В начале текущего года в центральной части Антарктиды учёные установили новый зимовочный комплекс полярной станции «Восток» на 15 человек, которая принадлежит России. Именно в этой станции планируется проводить все исследования по изучению подледникового озера Восток. Прогуляться по ней может каждый в виртуальном режиме.
Всего научная программа будет длиться около 18 лет: на каждый из трёх этапов потратят примерно по шесть лет. Директор института Макаров отметил, что главной задачей их исследования станет проникновение в водоём, который миллионы лет был скрыт под льдом Антарктиды — это исследование проведут впервые по всему миру.
Добавим, что озеро Восток является крупнейшим подледниковым водоёмом. Открыли его вблизи станции, в честь которой озеро и получило своё название. Глубина скрытого миллионы лет подо льдом озера Восток составляет четыре километра. В настоящее время этот водоём — самое малоизученное место на земле, поскольку проникали под его лёд только однажды: в 2012 году.