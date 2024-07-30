Российские учёные первыми изучат озеро, миллионы лет скрытое подо льдом

Всего научная программа будет длиться около 18 лет: на каждый из трёх этапов потратят примерно по шесть лет. Директор института Макаров отметил, что главной задачей их исследования станет проникновение в водоём, который миллионы лет был скрыт под льдом Антарктиды — это исследование проведут впервые по всему миру.