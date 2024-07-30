Где в Белгороде отключат, а где вернут горячую воду?

Отключат горячее водоснабжение на улицах и в переулке Макаренко. С 30 июля по 12 августа будут проводиться гидроиспытания и ремонтные работы на сетях. Возобновление подачи горячей воды запланировано на 13 августа с 8:00 до 24:00.