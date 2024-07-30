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Отключение воды

Где в Белгороде отключат, а где вернут горячую воду?

30 июля 2024, 11:47
Фото: 1MI
Отключение воды

В Белгороде по нескольким адресам возобновится подача горячей воды

«Квадра» сообщила, что 30 июля горячая вода появится у жителей улиц 3-го Интернационала и Макаренко, а также в районе Харгоры. Но в некоторых местах воду, наоборот, отключат.

В Белгороде в течение суток возобновится горячее водоснабжение в домах, подключённых к «Южной» котельной. Речь идёт о домах № 46а по улице 3-го Интернационала, № 36 по улице Макаренко и в районе Харьковской горы.

Отключат горячее водоснабжение на улицах и в переулке Макаренко. С 30 июля по 12 августа будут проводиться гидроиспытания и ремонтные работы на сетях. Возобновление подачи горячей воды запланировано на 13 августа с 8:00 до 24:00.

С 14 по 27 августа горячее водоснабжение будет отсутствовать на улице Губкина в домах № 15г, 15д, 15в, на проспекте Ватутина, дом № 22б и на улице Щорса, дом № 49. Возобновление горячего водоснабжения запланировано на 28 августа с 8:00 до 24:00.

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#Валерия Колесникова#Город#Отключение#Горячая вода#Квадра#Водоснабжение#Новости Белгорода#Отключение воды#Белгород
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