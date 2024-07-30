Где в Белгороде отключат, а где вернут горячую воду?

Posted Сегодня, 11:47
Published Сегодня, 11:47
Modified Сегодня, 11:49
Updated Сегодня, 11:49
В Белгороде в течение суток возобновится горячее водоснабжение в домах, подключённых к «Южной» котельной. Речь идёт о домах № 46а по улице 3-го Интернационала, № 36 по улице Макаренко и в районе Харьковской горы.
Отключат горячее водоснабжение на улицах и в переулке Макаренко. С 30 июля по 12 августа будут проводиться гидроиспытания и ремонтные работы на сетях. Возобновление подачи горячей воды запланировано на 13 августа с 8:00 до 24:00.
С 14 по 27 августа горячее водоснабжение будет отсутствовать на улице Губкина в домах № 15г, 15д, 15в, на проспекте Ватутина, дом № 22б и на улице Щорса, дом № 49. Возобновление горячего водоснабжения запланировано на 28 августа с 8:00 до 24:00.