Отключение горячей воды в Белгороде: где ещё будет и когда ожидать?

Posted Сегодня, 14:30
Published Сегодня, 14:30
Modified Сегодня, 14:32
Updated Сегодня, 14:32
В июле и августе в Белгороде продолжатся сезонные летние отключения горячей воды. Это связано с плановыми ремонтными работами на трубопроводах и теплоисточниках.
На время работ со 2 по 15 июля включительно приостановят подачу горячего водоснабжения в домах:
Гидравлические испытания пройдут 2–3 июля. Восстановят подачу ГВС 16 июля с 8:00 до 24:00.
С 9 по 22 июля включительно горячую воду отключат на улицах Некрасова, Садовой и Студенческой. Гидравлические испытания проведут 9–10 июля, а возобновят подачу горячей воды 23 июля с 8:00 до 24:00.
В период с 16 по 29 июля включительно горячей воды не будет в домах:
Гидравлические испытания теплосетей по этим адресам запланированы на 16–19 июля. Возобновят подачу ГВС 30 июля с 8:00 до 24:00.
С 30 июля по 12 августа включительно будет перерыв в горячем водоснабжении на улице и в переулке Макаренко. Опрессовка трубопроводов пройдёт 31 июля — 1 августа, подключат горячую воду 13 августа с 8:00 до 24:00.
С 14 по 27 августа включительно не будет ГВС на:
Гидроиспытания пройдут 14–15 августа. Возобновить ГВС планируют 28 августа с 8:00 до 24:00.
Уточнить дату отключения горячей воды по вашему адресу можно на сайте «Квадры».