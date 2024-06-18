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Published Сегодня, 14:30

Modified Сегодня, 14:32

Updated Сегодня, 14:32

В июле и августе в Белгороде продолжатся отключения горячей воды

Отключение горячей воды в Белгороде: где ещё будет и когда ожидать?

18 июня 2024, 14:30
Фото: freepik.com

В июле и августе в Белгороде продолжатся отключения горячей воды

В столице региона продолжается сезон отключений горячей воды. «Квадра» поделилась списком адресов и графиком, когда ожидать следующих отключений.

В июле и августе в Белгороде продолжатся сезонные летние отключения горячей воды. Это связано с плановыми ремонтными работами на трубопроводах и теплоисточниках.

На время работ со 2 по 15 июля включительно приостановят подачу горячего водоснабжения в домах:

  • № 4, 22б, 29 на ул. Машковцева;
  • № 3а на ул. Репина;
  • № 12а на ул. Шумилова;
  • № 55а, 55в на ул. Щорса.

Гидравлические испытания пройдут 2–3 июля. Восстановят подачу ГВС 16 июля с 8:00 до 24:00.

С 9 по 22 июля включительно горячую воду отключат на улицах Некрасова, Садовой и Студенческой. Гидравлические испытания проведут 9–10 июля, а возобновят подачу горячей воды 23 июля с 8:00 до 24:00.

В период с 16 по 29 июля включительно горячей воды не будет в домах:

  • № 46а по ул. 3 Интернационала;
  • № 36 по ул. Макаренко;
  • в части домов Харьковской горы, подключенных от котельной «Южная».

Гидравлические испытания теплосетей по этим адресам запланированы на 16–19 июля. Возобновят подачу ГВС 30 июля с 8:00 до 24:00.

С 30 июля по 12 августа включительно будет перерыв в горячем водоснабжении на улице и в переулке Макаренко. Опрессовка трубопроводов пройдёт 31 июля — 1 августа, подключат горячую воду 13 августа с 8:00 до 24:00.

С 14 по 27 августа включительно не будет ГВС на:

  • ул. Губкина в домах № 15г, 15д, 15в;
  • пр. Ватутина д. № 22б;
  • ул. Щорса д. 49.

Гидроиспытания пройдут 14–15 августа. Возобновить ГВС планируют 28 августа с 8:00 до 24:00.

Уточнить дату отключения горячей воды по вашему адресу можно на сайте «Квадры».

Белгородцам напомнили, когда ждать ближайших отключений горячей воды
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#Валерия Колесникова#Город#Горячая вода#Новости Белгорода#Белгород#Летние отключения
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