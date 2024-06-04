Белгородцам напомнили, когда ждать ближайших отключений горячей воды

В ближайшее время её не будет на улице Ватутина и Михайловском шоссе (с 4 по 17 июня включительно). С 13 по 26 июня принять душ с горячей водой не смогут жители центра, северной части города и Левобережья. С 18 июня по 1 июля без горячей воды останутся некоторые дома на Харгоре.