bel.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
bel.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 13:02

Published Сегодня, 13:02

Modified Сегодня, 13:02

Updated Сегодня, 13:02

К белгородцам возвращается горячая вода после традиционных отключений

Белгородцам напомнили, когда ждать ближайших отключений горячей воды

4 июня 2024, 13:02
Фото: 1MI

К белгородцам возвращается горячая вода после традиционных отключений

В этом месяце под отключение попадают улица Ватутина и Михайловское шоссе, центральная и северная часть города, Левобережье, часть Харгоры, сообщает «Квадра».

В областном центре в июне специалисты продолжат проводить гидравлические испытания. В связи с этим в некоторых домах в Белгороде отключат горячую воду.

В ближайшее время её не будет на улице Ватутина и Михайловском шоссе (с 4 по 17 июня включительно). С 13 по 26 июня принять душ с горячей водой не смогут жители центра, северной части города и Левобережья. С 18 июня по 1 июля без горячей воды останутся некоторые дома на Харгоре.

Точный график отключений опубликован на сайте «Квадры».

Сегодня после гидравлических испытаний подачу горячей воды возобновят в ряд домов на Харгоре, которые подключены к котельной «Западная». В центре города, в контурах котельных «Сокол» и «СМР-2» вода появится 6 июня.

Помыться полотенцем и накрыть тарелку пакетом: как пережить отключение горячей воды?
Узнать подробнее
Читайте также:
Помыться полотенцем и накрыть тарелку пакетом: как пережить отключение горячей воды?В нескольких домах Белгорода перенесли сроки отключения горячей водыВ летний период увеличат количество рабочих скважин для подачи воды белгородцам
#Алина Харина#Город#Отключение#Горячая вода#Новости Белгорода#Белгород
Подпишитесь
ВСУ атаковали штаб по восстановлению жилья под Белгородом: ранены женщина и замглавы
Сегодня, 13:54
15 из них уже не скажут родителям «люблю». Фоторепортаж с литии по погибшим детям
Сегодня, 14:20
Гладков рассказал о чиновнике, погибшем при ЧП в Белгородской области
Сегодня, 13:24
Поступок белгородки, не пустившей детей в подъезд во время РО, проверит полиция
Сегодня, 11:25
«Каждый день атаки»: «Агро-Белогорье» прокомментировало ЧП с автобусом в приграничье
Сегодня, 13:34
«Белгородэнерго» обеспечило мощностью 17 агропредприятий и фермерских хозяйств
Сегодня, 11:41
"