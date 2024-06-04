Белгородцам напомнили, когда ждать ближайших отключений горячей воды

Posted Сегодня, 13:02
Published Сегодня, 13:02
Modified Сегодня, 13:02
Updated Сегодня, 13:02
В областном центре в июне специалисты продолжат проводить гидравлические испытания. В связи с этим в некоторых домах в Белгороде отключат горячую воду.
В ближайшее время её не будет на улице Ватутина и Михайловском шоссе (с 4 по 17 июня включительно). С 13 по 26 июня принять душ с горячей водой не смогут жители центра, северной части города и Левобережья. С 18 июня по 1 июля без горячей воды останутся некоторые дома на Харгоре.
Точный график отключений опубликован на сайте «Квадры».
Сегодня после гидравлических испытаний подачу горячей воды возобновят в ряд домов на Харгоре, которые подключены к котельной «Западная». В центре города, в контурах котельных «Сокол» и «СМР-2» вода появится 6 июня.