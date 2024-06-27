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Posted Сегодня, 12:03

Published Сегодня, 12:03

Modified Сегодня, 12:03

Updated Сегодня, 12:03

Отключение горячей воды

Кто следующий в Белгороде в очереди на отключение горячей воды?

27 июня 2024, 12:03
Фото: 1MI
Отключение горячей воды

В дома в центре Белгорода возвращают горячую воду

Сегодня её также должны вернуть жителям домов в северной части города и районе Левобережья. В мэрии Белгорода рассказали, кто следующий в очереди на временное отключение горячей воды.
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ЖКХ

В Белгороде продолжается традиционный сезон отключений горячей воды. После двухнедельного перерыва её возвращают жителям домов в центре и на севере города, в районе Левобережья.

Вода поступит в квартиры в течение сегодняшнего дня. В то же время в дома на улице Губкина (№ 55а, 57) и Молодёжной (№ 22) возвращения горячей воды стоит ожидать лишь 2 июля.

Со следующей недели сезон отключений ожидает жителей части домов на улице Машковцева, Репина, Шумилова и Щорса. Горячей воды здесь не будет со 2 по 15 июля.

На второй неделе июля придёт очередь домов на улицах Некрасова, Садовой, Студенческой. Горячей воды здесь не стоит ожидать с 9 по 22 июля.

Затем по графику отключений наступит очередь домов на Харгоре, которые подключены к котельной «Южная». Кроме того, с 16 по 29 июля горячей воды не будет в МКД на улицах 3-го Интернационала и Макаренко.

Летние плановые отключения горячей воды нужны, чтобы подготовиться к отопительному сезону и проверить теплосети. Так, после недавней проверки специалистам удалось устранить более 30 повреждений и заменить около 100 м трубопроводов.

Отключение горячей воды в Белгороде: где ещё будет и когда ожидать?
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#Инна Рогова#Город#Белгородская область#ЖКХ#Отключение#Горячая вода#Новости Белгорода#Отключение горячей воды#Белгород
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