Кто следующий в Белгороде в очереди на отключение горячей воды?

Posted Сегодня, 12:03
Published Сегодня, 12:03
Modified Сегодня, 12:03
Updated Сегодня, 12:03
В Белгороде продолжается традиционный сезон отключений горячей воды. После двухнедельного перерыва её возвращают жителям домов в центре и на севере города, в районе Левобережья.
Вода поступит в квартиры в течение сегодняшнего дня. В то же время в дома на улице Губкина (№ 55а, 57) и Молодёжной (№ 22) возвращения горячей воды стоит ожидать лишь 2 июля.
Со следующей недели сезон отключений ожидает жителей части домов на улице Машковцева, Репина, Шумилова и Щорса. Горячей воды здесь не будет со 2 по 15 июля.
На второй неделе июля придёт очередь домов на улицах Некрасова, Садовой, Студенческой. Горячей воды здесь не стоит ожидать с 9 по 22 июля.
Затем по графику отключений наступит очередь домов на Харгоре, которые подключены к котельной «Южная». Кроме того, с 16 по 29 июля горячей воды не будет в МКД на улицах 3-го Интернационала и Макаренко.
Летние плановые отключения горячей воды нужны, чтобы подготовиться к отопительному сезону и проверить теплосети. Так, после недавней проверки специалистам удалось устранить более 30 повреждений и заменить около 100 м трубопроводов.