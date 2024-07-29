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Posted Сегодня, 12:22

Published Сегодня, 12:22

Modified Сегодня, 12:24

Updated Сегодня, 12:24

В конце августа космический корабль пройдёт в опасной близости с Землёй

В конце августа космический корабль пройдёт в опасной близости с Землёй

29 июля 2024, 12:22
Фото: Изображение Midjourney
Некоторые жители Земли даже смогут увидеть полёт европейского зонда. О том, когда и где появится зонд, сообщили на сайте Space.

В конце лета многие жители смогут увидеть европейский зонд Jupiter Icy Moons Explorer. Космический корабль пролетит мимо Луны 19 августа, а мимо Земли — 20 августа. На максимально близком расстоянии от планеты — в 6 800 километрах — зонд окажется утром — в 04 часа 57 минут по Москве.

Однако увидеть зонд всё же смогут не все жители планеты: наиболее высокая вероятность запечатлеть его представится у жителей Юго-Восточной Азии. Для наблюдения учёные советуют вооружиться мощным биноклем или телескопом.

Отметим, что зонд весной 2023 года отправлялся исследовать Юпитер. Теперь же он возвращается обратно к Земле для гравитационного манёвра, чтобы поменять курс к одному пролёту Венеры и двум пролётам Земли.

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#Александра Склярова#Наука#КЦ
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