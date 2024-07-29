В конце августа космический корабль пройдёт в опасной близости с Землёй

Posted Сегодня, 12:22
Published Сегодня, 12:22
Modified Сегодня, 12:24
Updated Сегодня, 12:24
В конце лета многие жители смогут увидеть европейский зонд Jupiter Icy Moons Explorer. Космический корабль пролетит мимо Луны 19 августа, а мимо Земли — 20 августа. На максимально близком расстоянии от планеты — в 6 800 километрах — зонд окажется утром — в 04 часа 57 минут по Москве.
Однако увидеть зонд всё же смогут не все жители планеты: наиболее высокая вероятность запечатлеть его представится у жителей Юго-Восточной Азии. Для наблюдения учёные советуют вооружиться мощным биноклем или телескопом.
Отметим, что зонд весной 2023 года отправлялся исследовать Юпитер. Теперь же он возвращается обратно к Земле для гравитационного манёвра, чтобы поменять курс к одному пролёту Венеры и двум пролётам Земли.