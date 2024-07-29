PETA требует исключить конный спорт из программы Олимпийских игр

Posted Сегодня, 11:18
Published Сегодня, 11:18
Modified Сегодня, 11:18
Updated Сегодня, 11:18
После прошлогодней Олимпиады в Токио PETA уже выступала с подобным обращением и частично добилась изменений в программе, заменив пятиборье на велосипедный спорт с 2028 года, пишет «Новая Хакасия».
Защитники животных настаивают на полном запрете использования лошадей в спорте из-за случаев жестокого обращения. Однако некоторые критики считают PETA радикальной организацией, называя её методы агрессивными и необдуманными.
В России деятельность PETA не так ярко выражена, однако организация время от времени предлагает оригинальные идеи. Например, в одном из обращений к Владимиру Путину представители организации просили запретить россиянам употреблять мясо.
Верховая езда дебютировала на Олимпиаде в Стокгольме 124 года назад и пока ещё сохраняется в программе.