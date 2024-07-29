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PETA требует исключить конный спорт из программы Олимпийских игр

PETA требует исключить конный спорт из программы Олимпийских игр

29 июля 2024, 11:18
Фото: 1MI
Ассоциация защиты животных PETA обратилась в МОК с требованием исключить верховую езду из программы Олимпийских игр. Причиной для этого запроса послужил скандал вокруг трёхкратной олимпийской чемпионки Шарлотты Дюжарден, которую дисквалифицировали из-за жестокого обращения с лошадьми.\\

После прошлогодней Олимпиады в Токио PETA уже выступала с подобным обращением и частично добилась изменений в программе, заменив пятиборье на велосипедный спорт с 2028 года, пишет «Новая Хакасия».

Защитники животных настаивают на полном запрете использования лошадей в спорте из-за случаев жестокого обращения. Однако некоторые критики считают PETA радикальной организацией, называя её методы агрессивными и необдуманными.

В России деятельность PETA не так ярко выражена, однако организация время от времени предлагает оригинальные идеи. Например, в одном из обращений к Владимиру Путину представители организации просили запретить россиянам употреблять мясо.

Верховая езда дебютировала на Олимпиаде в Стокгольме 124 года назад и пока ещё сохраняется в программе.

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#Общество#Олимпиада#Лошади#PETA
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