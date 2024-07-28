«Испугался собаки и умчался»: спасатели помогли белгородке снять с дерева котёнка

Сотрудники МЧС по Белгородской области помогли жительнице посёлка Дубовое снять с дерева её кота. Белгородка рассказала, что её питомец выбежал на улицу, увидел проходившую мимо собаку и убежал в лес. Там он забрался на высокое дерево, откуда самостоятельно спуститься уже не смог. У девушки снять котёнка тоже не вышло.