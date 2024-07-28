«Испугался собаки и умчался»: спасатели помогли белгородке снять с дерева котёнка

Posted Сегодня, 10:10
Published Сегодня, 10:10
Modified Сегодня, 10:10
Updated Сегодня, 10:10
Сотрудники МЧС по Белгородской области помогли жительнице посёлка Дубовое снять с дерева её кота. Белгородка рассказала, что её питомец выбежал на улицу, увидел проходившую мимо собаку и убежал в лес. Там он забрался на высокое дерево, откуда самостоятельно спуститься уже не смог. У девушки снять котёнка тоже не вышло.
На помощь белгородке и её питомцу пришли сотрудники регионального МЧС: воспользовавшись лестницей, они аккуратно спустили кота на землю и передали его хозяйке.
Соответствующими фотографиями и видеозаписью поделились в Telegram-канале «МЧС России».