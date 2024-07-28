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Пожарный снимает кота с дерева

«Испугался собаки и умчался»: спасатели помогли белгородке снять с дерева котёнка

28 июля 2024, 10:10
Фото: Telegram-канал «МЧС России»
Пожарный снимает кота с дерева

Пожарные МЧС помогли белгородке снять с дерева котёнка

В посёлке Белгородского района застрявшего на дереве кота спасли сотрудники МЧС. Питомец, испугавшись собаки, убежал в лес, где потом застрял на дереве. Хозяйка собственными силами достать пушистого друга не смогла.

Сотрудники МЧС по Белгородской области помогли жительнице посёлка Дубовое снять с дерева её кота. Белгородка рассказала, что её питомец выбежал на улицу, увидел проходившую мимо собаку и убежал в лес. Там он забрался на высокое дерево, откуда самостоятельно спуститься уже не смог. У девушки снять котёнка тоже не вышло.

На помощь белгородке и её питомцу пришли сотрудники регионального МЧС: воспользовавшись лестницей, они аккуратно спустили кота на землю и передали его хозяйке.

Соответствующими фотографиями и видеозаписью поделились в Telegram-канале «МЧС России».

Спасатели с котомСпасатели с котом
Пожарный снимает кота с дереваПожарный снимает кота с дерева
Спасатели с котом
Фото: Telegram-канал «МЧС России»
Спасение кота
Видео: Telegram-канал «МЧС России»
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#Александра Склярова#Видео#Дерево#Пожарные#Кот#Белгород
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