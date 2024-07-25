Как купить авто с различными способами владения?

Предложение по покупке частями подразумевает, что пользователь в первые три месяца берет авто в аренду и вносит не всю его стоимость сразу, а только оплату за бронь и фиксированные ежемесячные платежи. Если в конце аренды он готов к покупке, то может взять машину по остаточной стоимости. Это важно для тех, кто хочет повременить с крупными вложениями, но при этом сразу сесть за руль готового к использованию автомобиля. К тому же после тест-драйва снизится итоговая цена машины.