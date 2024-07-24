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Published Сегодня, 14:49

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Обновленная «семейная» ипотека востребована россиянами

Обновленная «семейная» ипотека востребована россиянами

24 июля 2024, 14:49
Фото: 1MI
Чаще всего жилищные кредиты с господдержкой в первые две недели июля оформляли жители Москвы и области, Санкт-Петербурга и Ленобласти, Краснодарского края — сообщают аналитики ВТБ.
Сюжет
Ипотека

«С момента запуска новой „семейной“ ипотеки мы получили более 8 тысяч заявок от клиентов и уже выдали жилищные кредиты в рамках госпрограммы на сумму 3,2 млрд рублей. Программа стала более адресной, направленной на помощь действительно нуждающимся в поддержке. Конечно, сейчас спрос на нее ниже, чем в „пиковом“ июне, когда многие заемщики стремились воспользоваться расширенными условиями программы. Однако в дальнейшем спрос на нее стабилизируется. Ожидаем увеличения доли семейной ипотеки в кредитных выдачах, более того, она на некоторое время даже займет первое место среди ипотечных программ в условиях высоких ипотечных ставок», — прокомментировал начальник управления «Ипотечное кредитование» ВТБ Сергей Бабин.

Получить кредит смогут те, у кого есть хоть один ребенок до 6 лет. Также новая «семейная» ипотека доступна людям с двумя несовершеннолетними детьми, которые покупают квартиры в городах численностью до 50 тысяч человек (кроме Московской и Ленинградской областей) или в регионах с низким объемом строительства. Кроме того, условиями программы могут воспользоваться заемщики, воспитывающие ребенка-инвалида. Оформление льготного кредита доступно один раз.

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#Кристина Семенчук#Москва#Ипотека#ВТБ#Господдержка#Краснодарский край#Белгород#Льготный кредит
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