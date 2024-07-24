Обновленная «семейная» ипотека востребована россиянами

Posted Сегодня, 14:49
Published Сегодня, 14:49
Modified Сегодня, 14:51
Updated Сегодня, 14:51
«С момента запуска новой „семейной“ ипотеки мы получили более 8 тысяч заявок от клиентов и уже выдали жилищные кредиты в рамках госпрограммы на сумму 3,2 млрд рублей. Программа стала более адресной, направленной на помощь действительно нуждающимся в поддержке. Конечно, сейчас спрос на нее ниже, чем в „пиковом“ июне, когда многие заемщики стремились воспользоваться расширенными условиями программы. Однако в дальнейшем спрос на нее стабилизируется. Ожидаем увеличения доли семейной ипотеки в кредитных выдачах, более того, она на некоторое время даже займет первое место среди ипотечных программ в условиях высоких ипотечных ставок», — прокомментировал начальник управления «Ипотечное кредитование» ВТБ Сергей Бабин.
Получить кредит смогут те, у кого есть хоть один ребенок до 6 лет. Также новая «семейная» ипотека доступна людям с двумя несовершеннолетними детьми, которые покупают квартиры в городах численностью до 50 тысяч человек (кроме Московской и Ленинградской областей) или в регионах с низким объемом строительства. Кроме того, условиями программы могут воспользоваться заемщики, воспитывающие ребенка-инвалида. Оформление льготного кредита доступно один раз.