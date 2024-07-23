Банки начали повышать ставки по вкладам перед новым заседанием ЦБ

Совет директоров ЦБ определит новый уровень ключевой ставки на плановом заседании 26 июля. В последний раз регулятор повышал ее в декабре прошлого года (до 16%) — и с тех пор удерживал ставку на одном уровне. Однако с каждым заседанием сигналы ЦБ становились все жестче. Председатель Банка России Эльвира Набиуллина в июне заявила, что допускает «существенное», то есть более чем на 1 п. п., повышение уже в июле: «Денежно-кредитные условия будут оставаться жесткими столько времени, сколько потребуется для снижения инфляции к цели».