Семейный бизнес в надёжных руках: белгородский аграрий рассказал о «помощнике» в поле

Posted Сегодня, 11:37
Published Сегодня, 11:37
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Updated Сегодня, 11:39
Именно поэтому качественная техника должна отличаться высокими показателями продуктивности, экономичностью, простотой в обслуживании и многофункциональностью, чтобы успешно справляться с различными задачами на фермерском хозяйстве.
Первые результаты уборочной
В хозяйстве организации «Заречье» из Грайворонского округа Белгородской области уже практически завершили первый этап уборочной кампании — собрали озимую пшеницу. Как рассказал заместитель генерального директора предприятия Василий Горбунов, в этом году урожайность составила 50-55 ц с гектара, однако из-за сложной оперативной обстановки и неблагоприятных погодных условий данный показатель немного ниже, чем ранее.
«Каждый год собираем больше 70 ц с гектара. Но в этом году из-за того, что не можем обработать все поля из-за сложной геополитической ситуации, а также из-за перепадов температуры (то морозы, то жара), показатель немного ниже. Остальные культуры будем убирать позже, тогда можно уже подводить итоги уборочной кампании», — делится Василий Горбунов.
В целом, по словам агрария, хозяйство располагает земельными угодьями общей площадью 2500 га. Выращивают подсолнечник, сахарную свёклу, пшеницу, кукурузу, кукурузу на силос и многолетние травы. Также есть поголовье крупного рогатого скота. Это семейный бизнес, у истоков которого стоит Василий Горбунов старший, отец заместителя генерального директора предприятия.
Сын Василий Васильевич с детства был в полях с отцом. Именно он и привил аграрию любовь к сельскохозяйственному делу. Поэтому после окончания школы Василий Васильевич поступил в сельхозакадемию и выучился на агронома.
«Желая продолжить семейное дело, с 15 лет я работаю в полях. Любовь к полю была с детства. Отец даже пытался отговорить меня учиться на агронома, но я решил посвятить свою жизнь сельскому хозяйству», — вспоминает Василий Васильевич.
Цена соответствует качеству
Сбор урожая является ключевым этапом в сельском хозяйстве, и важно, чтобы в этот период не возникало никаких проблем или задержек. Поэтому необходимо использовать надёжное, высокопроизводительное и экономически эффективное оборудование. В Белгородской области популярна зерноуборочная техника Ростсельмаш, которая, по мнению профессионала, обладает рядом явных преимуществ по сравнению с другими аналогами.
На сегодняшний день в уборке урожая хозяйству «Заречье» помогают два комбайна TORUM 750, две зерноуборочные машины TORUM 785 с «цифровым управлением» и комбайн ACROS 580, который появился в хозяйстве самый первый.
«Наш основной парк представлен техникой Ростсельмаш — порядка 90%. Первым мы купили комбайн ACROS 580. С тех пор своё предпочтение при выборе помощников в поле отдаём Ростсельмаш. Мы довольны уборкой, настройкой и простотой. Всё устраивает», — комментирует Василий Горбунов.
Особенной популярностью у механизаторов пользуется комбайн TORUM 785. Первую технику этой модели аграрии из «Заречья» приобрели в 2023 году, спустя сезон производители вновь обратились к официальному дилеру Ростсельмаш в Белгородской области, ООО «Агромакс», и приобрели второй комбайн той же серии, но мощнее — TORUM 785.
«Механизаторы, которые пересели с другой техники, очень довольны, потому что компания Ростсельмаш постоянно модернизирует машины, чем радует нас», — отметил Василий Горбунов.
Как рассказал Василий Васильевич, техника отечественного производства Ростсельмаш ничем не уступает импортным аналогам. При этом, как отметил аграрий, её очевидный плюс — доступность запчастей и оперативное сервисное обслуживание.
«Уверен в ней. А ещё цена соответствует качеству», — подытожил Василий Горбунов.