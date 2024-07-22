Семейный бизнес в надёжных руках: белгородский аграрий рассказал о «помощнике» в поле

«Каждый год собираем больше 70 ц с гектара. Но в этом году из-за того, что не можем обработать все поля из-за сложной геополитической ситуации, а также из-за перепадов температуры (то морозы, то жара), показатель немного ниже. Остальные культуры будем убирать позже, тогда можно уже подводить итоги уборочной кампании», — делится Василий Горбунов.