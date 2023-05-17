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Белгородские аграрии могут сэкономить средства благодаря цифровой системе Ростсельмаш

17 мая 2023, 14:37
Фото: Ростсельмаш
Платформа агроменеджмента и контроля операций сельхозтехники РСМ Агротроник, которая по умолчанию установлена на многие современные машины Ростсельмаш, позволяет повысить эффективность использования сельхозмашин и провести полевые работы максимально быстро и без потерь.

Это сокращает потери урожая и экономит топливо.

Платформа агроменеджмента — фактор успеха

Традиционно в ходе полевых работ перед аграриями стоят задачи по достижению максимальной эффективности в непростых экономических условиях. Оптимизировать производственную деятельность и снижать затраты, повышать эффективность через построение новых бизнес-процессов фермерским хозяйствам помогают инновационные технологии. Основой для этого являются облачные платформы и решения для обработки больших объёмов данных.

Уникальное решение российскому рынку предложил Ростсельмаш. Речь идёт о платформе агроменеджмента и контроля операций сельхозтехники РСМ Агротроник, которая даже в комплектации «как есть» позволяет вести мониторинг агромашин и получать огромный объём данных в реальном времени и «в записи». Решение также позволяет дистанционно оптимизировать режимы эксплуатации техники, планировать и эффективно управлять парком. Телематическое оборудование интегрировано в бортовую систему агромашин. Система автоматически собирает данные о различных параметрах и отправляет их через GPRS-канал по мобильной сети на сервер для дальнейшего анализа. Пользователь может получить доступ к этой информации через веб-сайт или мобильное приложение.

Фото: Ростсельмаш

Новое будущее

«В 2022 году я приобрёл у дилера Ростсельмаш компании „Агромакс“ зерноуборочный комбайн TORUM 785 с комплектом базовых функций РСМ Агротроник (отслеживание, просмотр трека, расход топлива и остатки горючего в баке, режимы двигателя, температура рабочих жидкостей, скорость движения и другое), — говорит глава КФХ Ушатов Игорь Николаевич из посёлка Викторополь Ровеньского района Белгородской области, — Спустя пару месяцев мы дооснастили машину системой автоуправления РСМ Агротроник Пилот 1.0 и РСМ Карта урожайности. Имея точные данные „здесь и сейчас“, я понимаю, куда отправить машину дальше и какой объём работ запланировать».

Фото: Ростсельмаш

Один из главных «смыслов» платформы — возможность видеть, где находится машина в текущий момент, и сколько она к этому времени отработала. Такая информация нужна для дальнейшего планирования.

Механизатор хозяйства Власов Сергей Николаевич рассказал нам о впечатлениях и результатах работы на комбайне с электронными системами:

«Сам я давно работаю на сельскохозяйственных машинах. Конечно, удобно работать на технике, оснащённой современными электронными системами, когда все параметры комбайна видны, легко управляемы и информативны. Особенно интерес появился к комбайну, когда установили системы автоуправления РСМ Агротроник Пилот 1.0 и РСМ Карта урожайности. Поняли, что это небо и земля. Мы как в будущее шагнули. Помимо облегчения управления появилась возможность при заезде в поле определять урожайность и влажность с/х культур. Что важно, система может предупредить и об аварийном состоянии техники, заранее напомнит о необходимости технического обслуживания. Такие системы, безусловно, нужны и очень полезны».

Фото: Ростсельмаш

По словам Сергея Власова, РСМ Агротроник позволяет фактически все системы комбайна и всю его работу перевести в режим онлайн-мониторинга.

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#Ростсельмаш#Техника#Система#Мониторинг#Общество#Белгородская область#Кристина Семенчук
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