Белгородские аграрии могут сэкономить средства благодаря цифровой системе Ростсельмаш

«Сам я давно работаю на сельскохозяйственных машинах. Конечно, удобно работать на технике, оснащённой современными электронными системами, когда все параметры комбайна видны, легко управляемы и информативны. Особенно интерес появился к комбайну, когда установили системы автоуправления РСМ Агротроник Пилот 1.0 и РСМ Карта урожайности. Поняли, что это небо и земля. Мы как в будущее шагнули. Помимо облегчения управления появилась возможность при заезде в поле определять урожайность и влажность с/х культур. Что важно, система может предупредить и об аварийном состоянии техники, заранее напомнит о необходимости технического обслуживания. Такие системы, безусловно, нужны и очень полезны».