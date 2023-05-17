Белгородские аграрии могут сэкономить средства благодаря цифровой системе Ростсельмаш

Posted Сегодня, 14:37
Published Сегодня, 14:37
Modified Сегодня, 14:41
Updated Сегодня, 14:41
Это сокращает потери урожая и экономит топливо.
Традиционно в ходе полевых работ перед аграриями стоят задачи по достижению максимальной эффективности в непростых экономических условиях. Оптимизировать производственную деятельность и снижать затраты, повышать эффективность через построение новых бизнес-процессов фермерским хозяйствам помогают инновационные технологии. Основой для этого являются облачные платформы и решения для обработки больших объёмов данных.
Уникальное решение российскому рынку предложил Ростсельмаш. Речь идёт о платформе агроменеджмента и контроля операций сельхозтехники РСМ Агротроник, которая даже в комплектации «как есть» позволяет вести мониторинг агромашин и получать огромный объём данных в реальном времени и «в записи». Решение также позволяет дистанционно оптимизировать режимы эксплуатации техники, планировать и эффективно управлять парком. Телематическое оборудование интегрировано в бортовую систему агромашин. Система автоматически собирает данные о различных параметрах и отправляет их через GPRS-канал по мобильной сети на сервер для дальнейшего анализа. Пользователь может получить доступ к этой информации через веб-сайт или мобильное приложение.
«В 2022 году я приобрёл у дилера Ростсельмаш компании „Агромакс“ зерноуборочный комбайн TORUM 785 с комплектом базовых функций РСМ Агротроник (отслеживание, просмотр трека, расход топлива и остатки горючего в баке, режимы двигателя, температура рабочих жидкостей, скорость движения и другое), — говорит глава КФХ Ушатов Игорь Николаевич из посёлка Викторополь Ровеньского района Белгородской области, — Спустя пару месяцев мы дооснастили машину системой автоуправления РСМ Агротроник Пилот 1.0 и РСМ Карта урожайности. Имея точные данные „здесь и сейчас“, я понимаю, куда отправить машину дальше и какой объём работ запланировать».
Один из главных «смыслов» платформы — возможность видеть, где находится машина в текущий момент, и сколько она к этому времени отработала. Такая информация нужна для дальнейшего планирования.
Механизатор хозяйства Власов Сергей Николаевич рассказал нам о впечатлениях и результатах работы на комбайне с электронными системами:
«Сам я давно работаю на сельскохозяйственных машинах. Конечно, удобно работать на технике, оснащённой современными электронными системами, когда все параметры комбайна видны, легко управляемы и информативны. Особенно интерес появился к комбайну, когда установили системы автоуправления РСМ Агротроник Пилот 1.0 и РСМ Карта урожайности. Поняли, что это небо и земля. Мы как в будущее шагнули. Помимо облегчения управления появилась возможность при заезде в поле определять урожайность и влажность с/х культур. Что важно, система может предупредить и об аварийном состоянии техники, заранее напомнит о необходимости технического обслуживания. Такие системы, безусловно, нужны и очень полезны».
По словам Сергея Власова, РСМ Агротроник позволяет фактически все системы комбайна и всю его работу перевести в режим онлайн-мониторинга.
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