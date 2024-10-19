bel.ru
ГлавноеВсе новости

Семейный бизнес

Выбрать дату
2024
В Белгородской области за год малому бизнесу в сфере АПК выделили 530 млн рублей
Средства выделили малым формам хозяйствования, начинающим фермерам и семейному бизнесу. Подробности сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
19 октября, 06:35
Семейный бизнес в надёжных руках: белгородский аграрий рассказал о «помощнике» в поле
Зерноуборочный комбайн для агрария играет роль незаменимого помощника во многих областях его работы.
22 июля, 11:37
2022
Эксперты обсудили семейный бизнес на Всероссийском форуме ТПП
В 2022 году Всероссийский форум Торгово-промышленной палаты проходит в гибридном формате. Всего участие в мероприятии приняли около 1000 компаний со всей России. Эксперты обсудили семейные компании.
15 января 2022, 15:19

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика