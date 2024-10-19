Эксперты обсудили семейный бизнес на Всероссийском форуме ТПП

В 2022 году Всероссийский форум Торгово-промышленной палаты проходит в гибридном формате. Всего участие в мероприятии приняли около 1000 компаний со всей России. Эксперты обсудили семейные компании.