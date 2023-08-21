Прочные конструкции и отличная репутация: тракторы Ростсельмаш 2000 серии

Posted Сегодня, 07:52
Published Сегодня, 07:52
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Выгодная покупка
Благодаря дофинансированию федеральной Программы «1432» белгородские сельхозпроизводители смогут купить технику Ростсельмаш со скидкой. В программе участвуют тракторы серии Ростсельмаш 2000. В зависимости от модификации размер преференции составляет до 10%.
Одним из первых, кто воспользовался этой уникальной программой, стала компания «Агро-Инвест» под руководством Олейникова Владислава Юрьевича.
«Работать на тракторах мы начинаем с ранней весны и до поздней осени. Это хорошая машина, с большим запасом моторесурса и других показателей, — говорит руководитель компании „Агро-Инвест“ Владислав Олейников. В нашем автопарке уже есть трактор модели Ростсельмаш 2375, в этом году решили приобрести новый и более мощный трактор Ростсельмаш 2400. Он обладает высокой мощностью и отличной проходимостью. По скорости и качеству обработки эта техника на высоте. Нет никаких задержек, простоя, отдача — на высшем уровне. Оба трактора обладают рядом характеристик, которые делают их надёжными и эффективными. Их прочная конструкция и надёжные компоненты гарантируют долгую и бесперебойную работу в поле. И мы очень рады, что нам удалось приобрести новую машину дешевле, поскольку мы воспользовались федеральной Программой „1432“».
Аграрий добавил, что для его компании выгода от покупки трактора Ростсельмаш 2400 составила 10%.
«В 2022 году мы взяли курс на импортозамещение, чтобы минимизировать проблемы с запчастями, внезапным подорожанием комплектующих и т. п. При покупке тракторов мы рассматривали несколько вариантов. Выбор сделали в пользу машин от Ростсельмаш. Работы всегда много. Трактор Ростсельмаш 2400 показал себя хорошо. Для данного класса машин очень удачно подобраны мощностные характеристики. На всех видах операций с мощностью 430 лошадиных сил хватает с лихвой. А это даёт экономию топлива», — добавляет Владислав Олейников.
Таким образом, благодаря федеральной программе аграрии смогут обновить парк сельхозмашин с господдержкой.
В помощь — система РСМ Агротроник Пилот 1.0 электроруль
Агрохозяйства страны давно делятся большим количеством положительных отзывов о полноприводной мощной технике Ростсельмаш. Ведь среди прочих преимуществ — наличие платформы РСМ Агротроник и возможность установки на неё электронных систем. Например, в числе последних новинок — РСМ Агротроник Пилот 1.0 электроруль.
Система способна дать прирост производительности до 60% на тракторах! А всё благодаря тому, что агромашина двигается по правильной траектории без пропусков и перекрытий, исключая «человеческий фактор».
РСМ Агротроник Пилот 1.0 электроруль — это специальная система автоуправления для тракторов, которая обеспечивает стабильную работу с высокоточными поправками на расстоянии до 5 км от базовой станции, а точность движения машины с помощью неё достигает 2,5 см.
При этом долгой и сложной установки не требуется. Система монтируется всего за 3-4 часа. Не возникает у аграриев и сложностей в работе с системой, ведь она сопровождается удобным интерфейсом, с функциями которого легко разобраться на практике.
Система может не только отвечать за рулевое управление, но и автоматически разворачиваться. То есть, механизатор не отвлекается на руление, когда нужно сконцентрироваться на параметрах работы агрегата.
Исходя из практики, использование системы автоуправления РСМ Агротроник не только экономит время, ресурсы и упрощает работу агрария, но и повышает эффективность работы предприятия. Ведь технология оптимизирует процессы, снижает затраты, и повышает производительность.
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