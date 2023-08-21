Прочные конструкции и отличная репутация: тракторы Ростсельмаш 2000 серии

«Работать на тракторах мы начинаем с ранней весны и до поздней осени. Это хорошая машина, с большим запасом моторесурса и других показателей, — говорит руководитель компании „Агро-Инвест“ Владислав Олейников. В нашем автопарке уже есть трактор модели Ростсельмаш 2375, в этом году решили приобрести новый и более мощный трактор Ростсельмаш 2400. Он обладает высокой мощностью и отличной проходимостью. По скорости и качеству обработки эта техника на высоте. Нет никаких задержек, простоя, отдача — на высшем уровне. Оба трактора обладают рядом характеристик, которые делают их надёжными и эффективными. Их прочная конструкция и надёжные компоненты гарантируют долгую и бесперебойную работу в поле. И мы очень рады, что нам удалось приобрести новую машину дешевле, поскольку мы воспользовались федеральной Программой „1432“».