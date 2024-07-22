Новая угроза: жителей Центральной России предупредили о лихорадке Западного Нила

Роспотребнадзор рассказал об угрозе лихорадки Западного Нила

В этом году в России зарегистрировано несколько случаев заболевания, большинство из них — привозные, сообщили в пресс-службе ведомства. Энедемичными по инфекции в РФ считаются южные регионы, но из-за потепления вирус встречается и в центральной части страны.