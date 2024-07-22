Новая угроза: жителей Центральной России предупредили о лихорадке Западного Нила

Posted Сегодня, 14:23
Published Сегодня, 14:23
Modified Сегодня, 14:25
Updated Сегодня, 14:25
В России в 2024 году выявили несколько случаев заражения лихорадкой Западного Нила. В большинстве речь шла о привозных случаях заболевания.
Инфекционное заболевание распространено в жарких странах. Также эндемичным по данной инфекции можно считать юг России. Однако из-за потепления климата вирус встречается и в Центральной части России, и в Поволжье.
В ведомстве пояснили, что основной путь заражения лихорадкой Западного Нила — укус комара.
Лихорадка Западного Нила — это инфекционная болезнь. Основной путь заражения — укус комара. Основными симптомами заболевания являются высокая температура, головная боль, мышечные боли и сыпь.