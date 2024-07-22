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Posted Сегодня, 14:23

Published Сегодня, 14:23

Modified Сегодня, 14:25

Updated Сегодня, 14:25

Вирус

Новая угроза: жителей Центральной России предупредили о лихорадке Западного Нила

22 июля 2024, 14:23
Фото: Изображение Midjourney
Вирус

Роспотребнадзор рассказал об угрозе лихорадки Западного Нила

В этом году в России зарегистрировано несколько случаев заболевания, большинство из них — привозные, сообщили в пресс-службе ведомства. Энедемичными по инфекции в РФ считаются южные регионы, но из-за потепления вирус встречается и в центральной части страны.

В России в 2024 году выявили несколько случаев заражения лихорадкой Западного Нила. В большинстве речь шла о привозных случаях заболевания.

Инфекционное заболевание распространено в жарких странах. Также эндемичным по данной инфекции можно считать юг России. Однако из-за потепления климата вирус встречается и в Центральной части России, и в Поволжье.

В ведомстве пояснили, что основной путь заражения лихорадкой Западного Нила — укус комара.

Лихорадка Западного Нила — это инфекционная болезнь. Основной путь заражения — укус комара. Основными симптомами заболевания являются высокая температура, головная боль, мышечные боли и сыпь.

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#Татьяна Вознюк#Общество#Роспотребнадзор#Медицина#Россия#Комары#Инфекция#Симптомы#Лихорадка западного нила
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