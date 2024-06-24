В Египте зафиксированы первые случаи заражения опасной инфекцией

Posted Сегодня, 17:21
Published Сегодня, 17:21
Modified Сегодня, 17:22
Updated Сегодня, 17:22
Как сообщает newia.ru, так, в Италии несколько граждан, вернувшихся с египетского курорта Шарм-эш-Шейх, заболели опасной вирусной инфекцией, которая уносила жизни еще с XVIII века. У заразившихся доктора отмечают такие общие симптомы, как тошнота с рвотой, сильная ломота в костях и в мышцах, головные боли, жар, сыпь на коже. В некоторых случаях на фоне поражения дыхательных путей наблюдается кашель, также у ряда пациентов присутствуют ринорея, тонзиллит, жидкий стул и рвота с кровью.
Медики отмечают, что речь идет о лихорадке денге, три случая которой зафиксированы в Италии по состоянию на 10 июня 2024 года. Лекарства против смертельно опасной инфекции, как и несколько столетий назад, нет. Стоит отметить, что в 2023 году от лихорадки денге во всем мире умерли тысячи заболевших, а инфицированных было зафиксировано не менее пяти миллионов.
Денге — инфекция вирусного типа, переносчиком которой выступают комары. Инкубационный период может достигать от трех дней до двух недель. Болезнь активнее всего распространяется в тропиках и субтропиках.