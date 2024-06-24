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Published Сегодня, 17:21

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Updated Сегодня, 17:22

В Египте зафиксированы первые случаи заражения опасной инфекцией

В Египте зафиксированы первые случаи заражения опасной инфекцией

24 июня 2024, 17:21
Фото: Изображение Midjourney
В Египте наблюдается вспышка опасной инфекции — благодаря прибывшим с североафриканского курорта туристам болезнь добралась и до Европы, где зафиксированы первые случаи смертей.

Как сообщает newia.ru, так, в Италии несколько граждан, вернувшихся с египетского курорта Шарм-эш-Шейх, заболели опасной вирусной инфекцией, которая уносила жизни еще с XVIII века. У заразившихся доктора отмечают такие общие симптомы, как тошнота с рвотой, сильная ломота в костях и в мышцах, головные боли, жар, сыпь на коже. В некоторых случаях на фоне поражения дыхательных путей наблюдается кашель, также у ряда пациентов присутствуют ринорея, тонзиллит, жидкий стул и рвота с кровью.

Медики отмечают, что речь идет о лихорадке денге, три случая которой зафиксированы в Италии по состоянию на 10 июня 2024 года. Лекарства против смертельно опасной инфекции, как и несколько столетий назад, нет. Стоит отметить, что в 2023 году от лихорадки денге во всем мире умерли тысячи заболевших, а инфицированных было зафиксировано не менее пяти миллионов.

Денге — инфекция вирусного типа, переносчиком которой выступают комары. Инкубационный период может достигать от трех дней до двух недель. Болезнь активнее всего распространяется в тропиках и субтропиках.

#Здоровье#Болезнь#Болезни#Вирус#Все материалы авторов
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