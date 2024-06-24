В Египте зафиксированы первые случаи заражения опасной инфекцией

Медики отмечают, что речь идет о лихорадке денге, три случая которой зафиксированы в Италии по состоянию на 10 июня 2024 года. Лекарства против смертельно опасной инфекции, как и несколько столетий назад, нет. Стоит отметить, что в 2023 году от лихорадки денге во всем мире умерли тысячи заболевших, а инфицированных было зафиксировано не менее пяти миллионов.