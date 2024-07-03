Аллергия на укусы комаров: как часто встречается и можно ли от неё вылечиться?

С наступлением тепла хочется больше проводить времени на улице и у водоёмов, но сделать это мешают противные комары, а у многих на них ещё и аллергия. Но так ли это? Журналистка Бел.Ру поговорила с Евгенией Тиуновой, заведующей центра спортивной медицины Областного центра медицинской профилактики Белгородской области.