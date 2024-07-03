Аллергия на укусы комаров: как часто встречается и можно ли от неё вылечиться?

Posted Сегодня, 07:29
Published Сегодня, 07:29
Modified Сегодня, 07:31
Updated Сегодня, 07:31
С наступлением тепла хочется больше проводить времени на улице и у водоёмов, но сделать это мешают противные комары, а у многих на них ещё и аллергия. Но так ли это? Журналистка Бел.Ру поговорила с Евгенией Тиуновой, заведующей центра спортивной медицины Областного центра медицинской профилактики Белгородской области.
На самом деле, многие люди принимают реакцию на комариный укус за аллергию ошибочно. Такая аллергия есть, но она не проявляется как кратковременное покраснение и зуд, а комариный укус для человека с сильной реакцией на слюну насекомых имеет более страшные последствия.
По данным Министерства здравоохранения, аллергия на комаров не так сильно распространена. Среди взрослого населения она встречается у от 5% до 20% человек. Выражается сыпью и большими волдырями с отёчностью разной степени.
В большей части случаев на укус комара развиваются нормальные реакции, которые проходят через сутки.
Реакция на укус насекомого — это воспаление в ответ на повреждение на коже и подкожной клетчатке при попадании слюны насекомого. Оно может выглядеть как зудящие прыщики и покраснения.
Симптомы могут утихать или даже вообще больше не появляться, если человек регулярно подвергается укусам комаров.
Аллергическая реакция может проявиться как синдром Скипера. Такой синдром может выражаться воспалениями, шелушениями кожи, волдырями, лихорадкой. На местах укусов могут появиться волдыри диаметром около 5 см и оставаться на теле до 7–10 дней.
У врачей есть предположение, что основной триггер реакции на комаров — это их слюна, которая содержит множество микроорганизмов. У каждого человека индивидуальная реакция на укусы.
Серьёзная реакция на слюну комаров может быть у детей, у людей со слабым иммунитетом или у аллергиков.
Для лечения местной реакции на укус используют кремы, гели или суспензии, которые уменьшают или устраняют покраснения и зуд. Доктор не рекомендует расчёсывать место укуса, ведь это дополнительное травмирование.
После принимают антигистаминные препараты, которые свободно продаются в аптеках. Но иногда врач может назначить даже гормональные препараты для уменьшения реакции на укус.
Что делать, если лекарств или аптеки рядом нет, а комары уже атакуют. Нужно очистить место укуса, чтобы вымыть слюну. Промыть или протереть влажной салфеткой. Тогда реакция остановится. А после промывания руки нужно приложить холодный компресс, а потом как можно быстрее приобрести антигистаминный препарат.
На случай похода в лес врач рекомендует брать с собой охлаждающую мазь, противоаллергический крем, антигистаминный препарат (Супрастин или другие).
Если вам не помогают таблетки, которые продаются в свободном доступе, то нужно обращаться к аллергологу и рассказать подробно о реакции на укус. Врач назначит более сильные препараты с минимальными побочными эффектами.
Для определения аллергической реакции на укус насекомого используют комариный экстракт. Небольшое количество препарата наносят на кожу, чтобы оценить степень реакции.
«Полностью излечиться от этой аллергии будет невозможно, если она у вас всё-таки выявится. Ну, собственно говоря, так же, как и от всех аллергий. Это такая специфическая индивидуальная особенность именно вашего организма», — говорит Евгения Тиунова.
В тяжёлых случаях могут использовать специальную иммунотерапию. Это тоже одна из форм лечения. Пациентам вводят по небольшой дозе аллергена в организм в несколько этапов, не вызывая сильных реакций, и организм привыкает к аллергену.
Лучшим способом всё равно остаётся предотвращение укуса. Стоит пользоваться репеллентами, которые отпугивают насекомых, а также носить закрытую одежду при пребывании в местах большого скопления насекомых. В доме использовать противомоскитные сетки и другие средства для отпугивания насекомых.