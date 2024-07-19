В Белгородской области поддержат создателей брендов

Posted Сегодня, 09:54
Published Сегодня, 09:54
Modified Сегодня, 09:54
Updated Сегодня, 09:54
Программа поддержки и продвижения брендов Белгородской области создана с целью сделать бренды региона более популярными и известными как в России, так и за рубежом. Это должно способствовать увеличению продаж белгородских товаров.
Также идея будет способствовать снижению расходов на продвижение продукции, откроет новые пути её реализации и сделает товары белгородского производства более конкурентоспособными.
Для обладателей торговых марок предполагают ряд мер господдержки. Её получат компании, которые производят товары повседневного спроса и зарегистрированы в Белгородской области.
Кроме этого, осенью этого года в регионе пройдёт конкурс брендов — его участники тоже смогут рассчитывать на поддержку.