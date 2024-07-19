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Posted Сегодня, 09:54

Published Сегодня, 09:54

Modified Сегодня, 09:54

Updated Сегодня, 09:54

В Белгородской области поддержат создателей брендов

В Белгородской области поддержат создателей брендов

19 июля 2024, 09:54
Фото: 1MI
В регионе начнут работу над продвижением местных брендов. Программу уже разработали. Её планируют полностью реализовать к 2026 году, следует из постановления правительства.

Программа поддержки и продвижения брендов Белгородской области создана с целью сделать бренды региона более популярными и известными как в России, так и за рубежом. Это должно способствовать увеличению продаж белгородских товаров.

Также идея будет способствовать снижению расходов на продвижение продукции, откроет новые пути её реализации и сделает товары белгородского производства более конкурентоспособными.

Для обладателей торговых марок предполагают ряд мер господдержки. Её получат компании, которые производят товары повседневного спроса и зарегистрированы в Белгородской области.

Кроме этого, осенью этого года в регионе пройдёт конкурс брендов — его участники тоже смогут рассчитывать на поддержку.

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#Татьяна Вознюк#Общество#Белгородская область#Экономика#Россия#Господдержка#Товары#Белгород#Бренды
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