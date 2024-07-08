Роскачество признало лучшим произведённый в Белгородской области творожный сыр

Posted Сегодня, 12:29
Published Сегодня, 12:29
Modified Сегодня, 12:31
Updated Сегодня, 12:31
Самыми полезными и вкусными, по мнению специалистов Роскачества, стали сыры торговых марок Hochland и Almette. Оба продукта произведены в Белгородской области. В этих сырах не было замечено нарушений маркировки, безопасности, свежести продуктов. Товары отвечают всем требованиям полезности творожного сыра.
Проверку проводили в соответствии с ГОСТом 33480-2015 «Сыр творожный. Общие технические условия». Это единственный документ, который позволяет контролировать состав и безопасность продукта.
Объективно оценивать вкус и внешний вид продуктов исследователям помогали как требования ГОСТа, так и на требования ТР ТС 033/2013 «О безопасности молочной продукции» (для творога и мягких сыров).
В список недобросовестных производителей творожного сыра попали торговые марки «Молочная культура», «365 дней», «Емелин В. П.». Их представители пошли навстречу Роскачеству и пообещали провести внутренние проверки на производстве.
Специалисты рекомендуют покупателям внимательнее читать маркировку товаров, так можно будет удостовериться в натуральности сыра.