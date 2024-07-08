Роскачество признало лучшим произведённый в Белгородской области творожный сыр

Всего исследовано 20 товаров. Каждый из них изучали на наличие консервантов, растительного жира и других добавок. Кроме этого, проводилась проверка показателей безопасности, свежести и соответствия маркировке продуктов. Среди лучших выделили две марки творожного сыра, произведённого под Белгородом.

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