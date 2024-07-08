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Posted Сегодня, 12:29

Published Сегодня, 12:29

Modified Сегодня, 12:31

Updated Сегодня, 12:31

Роскачество признало лучшим произведённый в Белгородской области творожный сыр

Роскачество признало лучшим произведённый в Белгородской области творожный сыр

8 июля 2024, 12:29
Фото: 1MI
Всего исследовано 20 товаров. Каждый из них изучали на наличие консервантов, растительного жира и других добавок. Кроме этого, проводилась проверка показателей безопасности, свежести и соответствия маркировке продуктов. Среди лучших выделили две марки творожного сыра, произведённого под Белгородом.

Самыми полезными и вкусными, по мнению специалистов Роскачества, стали сыры торговых марок Hochland и Almette. Оба продукта произведены в Белгородской области. В этих сырах не было замечено нарушений маркировки, безопасности, свежести продуктов. Товары отвечают всем требованиям полезности творожного сыра.

Проверку проводили в соответствии с ГОСТом 33480-2015 «Сыр творожный. Общие технические условия». Это единственный документ, который позволяет контролировать состав и безопасность продукта.

Объективно оценивать вкус и внешний вид продуктов исследователям помогали как требования ГОСТа, так и на требования ТР ТС 033/2013 «О безопасности молочной продукции» (для творога и мягких сыров).

В список недобросовестных производителей творожного сыра попали торговые марки «Молочная культура», «365 дней», «Емелин В. П.». Их представители пошли навстречу Роскачеству и пообещали провести внутренние проверки на производстве.

Специалисты рекомендуют покупателям внимательнее читать маркировку товаров, так можно будет удостовериться в натуральности сыра.

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#Татьяна Вознюк#Белгородская область#Безопасность#Роскачество#Новости Белгорода#Исследование#Еда#Белгород#Творожный сыр
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