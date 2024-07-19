Финансисты выяснили, на что копят россияне

Помимо классических депозитов и накопительных счетов в этом году россиянам стал доступен еще один способ накопить деньги на любую финансовую цель для себя или третьих лиц — программа долгосрочных сбережений. Она позволяет увеличить капитал не только за счет личных взносов и инвестиционного дохода, но и за счет финансовой поддержки от государства.