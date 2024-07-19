Белгородские чиновники не ответили, сколько денег ушло на мероприятия на стенде ВДНХ

В региональном правительстве сообщили, что за восемь месяцев площадку Белгородской области на выставке «Россия», проходившей в Москве на ВДНХ, посетили 5 млн человек. Количество гостей подсчитывали сотрудники администрации стенда и дирекции. Какую технологию подсчёта использовали, получив такие большие цифры, они не уточнили.