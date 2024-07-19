Белгородские чиновники не ответили, сколько денег ушло на мероприятия на стенде ВДНХ

Posted Сегодня, 07:19
Published Сегодня, 07:19
Modified Сегодня, 07:21
Updated Сегодня, 07:21
В региональном правительстве сообщили, что за восемь месяцев площадку Белгородской области на выставке «Россия», проходившей в Москве на ВДНХ, посетили 5 млн человек. Количество гостей подсчитывали сотрудники администрации стенда и дирекции. Какую технологию подсчёта использовали, получив такие большие цифры, они не уточнили.
На аренду площадки власти потратили 43,4 миллиона рублей. Сколько средств было направлено на организацию двух тысяч мероприятий, чиновники не сообщили.
Это не первый случай, когда чиновники озвучивают нереалистичные цифры, подводя итоги мероприятий. Например, на фестивале «Белгород в цвету» власти насчитали 600 тысяч посетителей, просто умножив каждый квадратный метр в местах мероприятий на три.