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Власти не смогли объяснить, как считали посетителей белгородского стенда на ВДНХ

Белгородские чиновники не ответили, сколько денег ушло на мероприятия на стенде ВДНХ

19 июля 2024, 07:19
Фото: страница стенда Белгородской области на ВДНХ в ВК

Власти не смогли объяснить, как считали посетителей белгородского стенда на ВДНХ

Региональные власти сообщили об успехе площадки Белгородской области на выставке «Россия» на ВДНХ. По словам чиновников, за восемь месяцев работы выставки её посетили пять миллионов человек. Каким образом получили такую цифру, попыталось узнать издание Go31.

В региональном правительстве сообщили, что за восемь месяцев площадку Белгородской области на выставке «Россия», проходившей в Москве на ВДНХ, посетили 5 млн человек. Количество гостей подсчитывали сотрудники администрации стенда и дирекции. Какую технологию подсчёта использовали, получив такие большие цифры, они не уточнили.

На аренду площадки власти потратили 43,4 миллиона рублей. Сколько средств было направлено на организацию двух тысяч мероприятий, чиновники не сообщили.

Это не первый случай, когда чиновники озвучивают нереалистичные цифры, подводя итоги мероприятий. Например, на фестивале «Белгород в цвету» власти насчитали 600 тысяч посетителей, просто умножив каждый квадратный метр в местах мероприятий на три.

Власти рассказали, как насчитали 600 тыс. посетителей на фестивале «Белгород в цвету»
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