НИУ «БелГУ» представил достижения на выставке «Россия» на ВДНХ

Праздничную программу открыла и. о. ректора Евгения Карловская. Она обратилась к присутствующим с приветственным словом и отметила, что университет является крупнейшим научно-образовательным центром Белгородской области, которому отводится важная роль в региональной системе мотивации и поддержки талантливой молодёжи.