НИУ «БелГУ» представил достижения на выставке «Россия» на ВДНХ

Posted Сегодня, 13:29
Published Сегодня, 13:29
Modified Сегодня, 13:36
Updated Сегодня, 13:36
Праздничную программу открыла и. о. ректора Евгения Карловская. Она обратилась к присутствующим с приветственным словом и отметила, что университет является крупнейшим научно-образовательным центром Белгородской области, которому отводится важная роль в региональной системе мотивации и поддержки талантливой молодёжи.
Приветствовал гостей выставки и амбассадор Белгородского госуниверситета — четырёхкратный чемпион мира по смешанным единоборствам, выпускник факультета физической культуры и аспирантуры НИУ «БелГУ» Фёдор Емельяненко. Желающие смогли получить памятный автограф и сделать фото со спортсменом.
В ходе мероприятия состоялось подписание четырёхстороннего соглашения о сотрудничестве вуза с агрохолдингом и двумя образовательными структурами. Подписи под документами поставили исполняющая обязанности ректора Белгородского госуниверситета Евгения Карловская, директор Автономной некоммерческой организации «Корпоративная Академия „Большое Крыло“ Екатерина Юдина, директор ОГАПОУ „Корочанский СХТ“ Светлана Рожкова и генеральный директор ООО „Агропромышленный холдинг „Зелёная Долина“ Сергей Юдин.
В рамках соглашения планируется проводить профориентационные мероприятия, направленные на популяризацию работы в агропромышленной отрасли региона, совместно готовить и развивать компетенции специалистов для работы в профильных отраслях, а также развивать российские технологии.
«Это соглашение станет новой страницей в многолетнем партнёрстве НИУ „БелГУ“ с „Зелёной Долиной“ и откроет новые возможности для развития совместной научно-исследовательской, образовательной и социокультурной деятельности на благо Белгородской области», – прокомментировала Евгения Карловская.
Также студактив НИУ «БелГУ» представил университет на выставке «Достижение высших учебных заведений». В выставочной программе приняли участие восемь активистов: представители волонтёрского движения, профсоюзной организации, медиацентра, участники проекта «Твой ход». Ребята также смогли принять участие в деловых и культурных программах Форума национальных достижений.