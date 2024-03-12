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Выставка «Россия» на ВДНХ

НИУ «БелГУ» представил достижения на выставке «Россия» на ВДНХ

12 марта 2024, 13:29
Фото: НИУ «БелГУ»
Выставка «Россия» на ВДНХ
На выставке «Россия» на ВДНХ прошёл День НИУ «БелГУ». Университет представил разнообразную презентационную программу. Стенд Белгородской области стал местом проведения интерактивных мероприятий и мастер-классов, организованных учёными и студентами вуза.

Праздничную программу открыла и. о. ректора Евгения Карловская. Она обратилась к присутствующим с приветственным словом и отметила, что университет является крупнейшим научно-образовательным центром Белгородской области, которому отводится важная роль в региональной системе мотивации и поддержки талантливой молодёжи.

Приветствовал гостей выставки и амбассадор Белгородского госуниверситета — четырёхкратный чемпион мира по смешанным единоборствам, выпускник факультета физической культуры и аспирантуры НИУ «БелГУ» Фёдор Емельяненко. Желающие смогли получить памятный автограф и сделать фото со спортсменом.

В ходе мероприятия состоялось подписание четырёхстороннего соглашения о сотрудничестве вуза с агрохолдингом и двумя образовательными структурами. Подписи под документами поставили исполняющая обязанности ректора Белгородского госуниверситета Евгения Карловская, директор Автономной некоммерческой организации «Корпоративная Академия „Большое Крыло“ Екатерина Юдина, директор ОГАПОУ „Корочанский СХТ“ Светлана Рожкова и генеральный директор ООО „Агропромышленный холдинг „Зелёная Долина“ Сергей Юдин.

В рамках соглашения планируется проводить профориентационные мероприятия, направленные на популяризацию работы в агропромышленной отрасли региона, совместно готовить и развивать компетенции специалистов для работы в профильных отраслях, а также развивать российские технологии.

«Это соглашение станет новой страницей в многолетнем партнёрстве НИУ „БелГУ“ с „Зелёной Долиной“ и откроет новые возможности для развития совместной научно-исследовательской, образовательной и социокультурной деятельности на благо Белгородской области», – прокомментировала Евгения Карловская.

Также студактив НИУ «БелГУ» представил университет на выставке «Достижение высших учебных заведений». В выставочной программе приняли участие восемь активистов: представители волонтёрского движения, профсоюзной организации, медиацентра, участники проекта «Твой ход». Ребята также смогли принять участие в деловых и культурных программах Форума национальных достижений.

НИУ «БелГУ» представил достижения на выставке «Россия» на ВДНХНИУ «БелГУ» представил достижения на выставке «Россия» на ВДНХ
НИУ «БелГУ» представил достижения на выставке «Россия» на ВДНХНИУ «БелГУ» представил достижения на выставке «Россия» на ВДНХ
НИУ «БелГУ» представил достижения на выставке «Россия» на ВДНХНИУ «БелГУ» представил достижения на выставке «Россия» на ВДНХ
НИУ «БелГУ» представил достижения на выставке «Россия» на ВДНХНИУ «БелГУ» представил достижения на выставке «Россия» на ВДНХ
НИУ «БелГУ» представил достижения на выставке «Россия» на ВДНХНИУ «БелГУ» представил достижения на выставке «Россия» на ВДНХ
НИУ «БелГУ» представил достижения на выставке «Россия» на ВДНХНИУ «БелГУ» представил достижения на выставке «Россия» на ВДНХ
НИУ «БелГУ» представил достижения на выставке «Россия» на ВДНХНИУ «БелГУ» представил достижения на выставке «Россия» на ВДНХ
НИУ «БелГУ» представил достижения на выставке «Россия» на ВДНХНИУ «БелГУ» представил достижения на выставке «Россия» на ВДНХ
НИУ «БелГУ» представил достижения на выставке «Россия» на ВДНХНИУ «БелГУ» представил достижения на выставке «Россия» на ВДНХ
НИУ «БелГУ» представил достижения на выставке «Россия» на ВДНХНИУ «БелГУ» представил достижения на выставке «Россия» на ВДНХ
НИУ «БелГУ» представил достижения на выставке «Россия» на ВДНХ
Фото: НИУ "БелГУ"
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