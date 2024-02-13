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Выставка «Россия»

НИУ «БелГУ» представил достижения на выставке «Россия» на ВДНХ

13 февраля 2024, 13:30
Фото: НИУ БелГу
Выставка «Россия»
На выставке «Россия» на ВДНХ прошёл День НИУ «БелГУ». Университет представил разнообразную презентационную программу. Стенд Белгородской области стал местом проведения интерактивных мероприятий и мастер-классов, организованных учёными и студентами вуза.

Праздничную программу открыла и. о. ректора Евгения Карловская. Она обратилась к присутствующим с приветственным словом и отметила, что университет является крупнейшим научно-образовательным центром Белгородской области, которому отводится важная роль в региональной системе мотивации и поддержки талантливой молодёжи.

Приветствовал гостей выставки и амбассадор Белгородского госуниверситета — четырёхкратный чемпион мира по смешанным единоборствам, выпускник факультета физической культуры и аспирантуры НИУ «БелГУ» Фёдор Емельяненко. Желающие смогли получить памятный автограф и сделать фото со спортсменом.

В ходе мероприятия состоялось подписание четырёхстороннего соглашения о сотрудничестве вуза с агрохолдингом и двумя образовательными структурами. Подписи под документами поставили исполняющая обязанности ректора Белгородского госуниверситета Евгения Карловская, директор Автономной некоммерческой организации «Корпоративная Академия „Большое Крыло“ Екатерина Юдина, директор ОГАПОУ „Корочанский СХТ“ Светлана Рожкова и генеральный директор ООО „Агропромышленный холдинг „Зелёная Долина“ Сергей Юдин.

В рамках соглашения планируется проводить профориентационные мероприятия, направленные на популяризацию работы в агропромышленной отрасли региона, совместно готовить и развивать компетенции специалистов для работы в профильных отраслях, а также развивать российские технологии.

«Это соглашение станет новой страницей в многолетнем партнёрстве НИУ „БелГУ“ с „Зелёной Долиной“ и откроет новые возможности для развития совместной научно-исследовательской, образовательной и социокультурной деятельности на благо Белгородской области», – прокомментировала Евгения Карловская.

Также студактив НИУ «БелГУ» представил университет на выставке «Достижение высших учебных заведений». В выставочной программе приняли участие восемь активистов: представители волонтёрского движения, профсоюзной организации, медиацентра, участники проекта «Твой ход». Ребята также смогли принять участие в деловых и культурных программах Форума национальных достижений.

 

Если тема вас заинтересовала, но остались вопросы, готовы оперативно на них ответить!

Контактное лицо — Ирина Кошель +7 (4722) 30-12-18

Выставка «Россия»Выставка «Россия»
Выставка «Россия»
Фото: НИУ БелГУ
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