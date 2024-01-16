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Николай Репников

Проректор БелГУ будет руководить воронежским институтом

16 января 2024, 10:44
Фото: БелГУ
Николай Репников

Николай Репников будет исполнять обязанности ректора ВГУИТ

Воронежский государственный университет инженерных технологий возглавил проректор БелГУ Николай Репников. Он заменил умершего в апреле прошлого года Василия Попова, пишет «Коммерсант» со ссылкой на Минобрнауки.

Проректор Белгородского госуниверситета Николай Репников возглавил Воронежский институт инженерных технологий (ВГУИТ). Его назначили исполняющим обязанности ректора. О назначении заявили в Минобрнауки.

Репников сменил на этой должности Василия Попова. Последний скоропостижно скончался в апреле 2023 года. Вузом после этого временно руководила проректор по научной и инновационной деятельности Ольга Корнеева.

Николаю Репникову 43 года. Он — уроженец Курской области. В 2001 году Репников окончил ВГУ, в 2006 году — аспирантуру указанного вуза. Является кандидатом физико-математических наук. В БелГУ затем работал в 2009–2013 годах, а после ушёл в Старооскольский технологический институт. Проректором в НИУ «БелГУ» стал в 2020 году.

Напомним, ранее в БелГУ были кадровые перестановки. В марте 2023 года с поста ректора ушёл Олег Полухин. Затем его место заняла Евгения Карловская.

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#Белгородская область#Олег полухин#Образование#Вуз#Черноземье#Белгород#Наталья Корявых#Воронежская область#Николай Репников
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