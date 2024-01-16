Проректор БелГУ будет руководить воронежским институтом

Николаю Репникову 43 года. Он — уроженец Курской области. В 2001 году Репников окончил ВГУ, в 2006 году — аспирантуру указанного вуза. Является кандидатом физико-математических наук. В БелГУ затем работал в 2009–2013 годах, а после ушёл в Старооскольский технологический институт. Проректором в НИУ «БелГУ» стал в 2020 году.