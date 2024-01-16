Проректор БелГУ будет руководить воронежским институтом

Posted Сегодня, 10:44
Published Сегодня, 10:44
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Updated Сегодня, 10:44
Проректор Белгородского госуниверситета Николай Репников возглавил Воронежский институт инженерных технологий (ВГУИТ). Его назначили исполняющим обязанности ректора. О назначении заявили в Минобрнауки.
Репников сменил на этой должности Василия Попова. Последний скоропостижно скончался в апреле 2023 года. Вузом после этого временно руководила проректор по научной и инновационной деятельности Ольга Корнеева.
Николаю Репникову 43 года. Он — уроженец Курской области. В 2001 году Репников окончил ВГУ, в 2006 году — аспирантуру указанного вуза. Является кандидатом физико-математических наук. В БелГУ затем работал в 2009–2013 годах, а после ушёл в Старооскольский технологический институт. Проректором в НИУ «БелГУ» стал в 2020 году.
Напомним, ранее в БелГУ были кадровые перестановки. В марте 2023 года с поста ректора ушёл Олег Полухин. Затем его место заняла Евгения Карловская.